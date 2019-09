Alpendohlen im Aufwind

«Tächa»-Musik klingt seit der Gründung der Band immer wieder auf, Ueli von Allmen hat viele ausserordentliche Musiker gefunden, die den Tächa-Sound mitgeprägt haben. Und sie sind weit ­gereist: als Kulturbotschafter mit der Gemeinde Interlaken nach China und Japan, nach Irland mit dem Musiker Eunan McIntyre, und nach Nepal.

Weltweit unterwegs

Ueli von Allmens Musik erzählt. Zum Beispiel von Dixie Michell aus Oklahoma, Singer-Songwriterin und Instrumentenbauerin, der er begegnete, als sie 72 Jahre alt war. Sie hatte viel Gespür für Gitarren, restaurierte wertvolle Instrumente und baute von Allmens Gitarre. Sie wusste wohl auch, wie Alleinsein und Abschied sind.

Ihr Song «Waltzing Around with My Shadow» gehört, von Ueli von Allmen in Mundart übersetzt, zu den Höhepunkten des Tächa-Repertoires. «Tächa flyg», gewissermassen der Titelsong der Band, und die für die UNO-Jahre des Wassers und der Berge geschriebenen Lieder vom Wasser und vom Wandern sind aktuell wie eh und je.

Tächa-Mitflieger sind heute zwei Freiburger: der Akkordeonist Bruno Raemy und der Bassist André Schornoz. Raemy hat die Gabe, Sonnenlicht, Weltschmerz und Bergbächen die richtige Melodie zu entlocken. Schornoz kam mit dem Elektrobass, den er so weich spielen kann wie eine bauchige Holzbassgeige.

Tächa-Musik klingt weltweit unterwegs wie die Alpendohlen und daheim im Lauterbrunnental als Tächi. In der Volksmusik ist sie so verwurzelt und verankert wie Walzer, Musette und Blues. Vorstellen muss man sich bei den Tächa-Konzerten nicht alles.

Der Fotograf Herbert Steiner passte auf der Leinwand hinter den Musikern Bilder den Klängen an: Berge und Meer, Tänzerinnen und Tänzer am Unspunnenfest, Mikrobiologisches und die Band auf dem Weg zum Allmihubel. Und natürlich die Aufwindseglerin Alpendohle in allen Fluglagen. Eine von ihnen heisst wahrscheinlich Kurt, denn zum witzig-dadaesken Sündenbockblues von Kurt war sie ganz gross im Bild.