Alpenbrevet: Mofalenker nach Unfall verstorben

Die Meldung zu einem Unfall im Spreitlaui-Tunnel in Guttannen erreichte die Kantonspolizei Bern am Samstag kurz nach 13.50 Uhr. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Mofafahrer auf der Grimselstrasse von Guttannen herkommend nach Innertkirchen unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve geriet das Mofa aus noch unklaren Gründen stark nach links, wo es seitlich mit einem Postauto, das in Richtung Guttannen unterwegs war, kollidierte. Der Mofafahrer stürzte.