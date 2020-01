Vor sechs Jahren ist sie nach erfolgreichem Studium an der Uni Bern von Unterseen nach Berlin ausgewandert. Hier schloss sie eine dreijährige Theaterausbildung an der Berliner Filmschauspielschule mit Erfolg ab. Erstes «grosses Publikum» erlebte sie bei Engagements auf hoher See beim TUI Cruises Entertainment auf dem Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 3». Mit seinem Schweizer Kapitän Thomas Roth am Steuer, fuhr ein wenig Heimat mit.

«Nach einem Jahr zurück in Berlin, fragte ich mich: Was will ich als Schauspielerin? Irgendwie passe ich nicht in das Klischee der Filmindustrie, und anbiedern bei Produzenten ist klar nicht mein Ding. Also was tue ich? Ich bin und bleibe ich selbst, schaffe aus mir heraus. Da liegen meine künstlerischen Fähigkeiten, mein Potenzial», sagt Anna Lienhardt – Powerfrau mit viel Herz und Leidenschaft – und sucht ihren Weg als Autorin, Schauspielerin und Produzentin.

Ihr Soloprogramm «Alles muss man selber machen» ist bei der Erstaufführung in Zürich und beim Heimspiel in Unterseen ausgezeichnet angekommen. In Zürich wird Edith im Theater «Keller 62» vom 6. bis 8. Februar zusätzlich zu sehen sein. Und in Unterseen? «Sag niemals Nie – ich arbeite an einer nächsten Folge, an Themen und Ideen fehlt es nicht…»