«Äs plegerscheens Gfeehl»

Die Erinnerung an den ersten Kranz bleibt bei praktisch allen Schwingern haften. So auch Kevin Steudler. Es war der 27. Mai im letzten Jahr, das oberländische Schwingfest an der Lenk, ein wolkenverhangener Sonntag. «Ich hatte gut gefrühstückt, aber danach konnte ich an diesem Tag nichts mehr essen», erinnert sich Steudler. Der Vormittag verlief gut, er gewann seine ersten beiden Duelle. «Ein Startsieg gibt mir immer ein gutes Gefühl.»