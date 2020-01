Adolf Ogis Botschafter fahren für Kinder Ski

Zum zweiten Mal gings in die Jungfrauregion, um im Team mit einem Promi-Leader auf Ski und auf Boards Höhenmeter zu sammeln. Letztes Jahr gewann das Team des Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried, was diesen ganz besonders freute.

Gute Wünschefür Gäste aus China

Angesagt war am Dienstag Sturm, und er kam auch in Grindelwald an. Die neue Männlichen-Gondelbahn, wo das Höhenmeter-Sammeln hätte beginnen sollen, stand still. Per rasch organisiertem Grindelwald-Extrabus verschob sich die Gesellschaft Richtung First. Nicht ganz allein.

Mit dem Alt-Bundesrat in der Gondel sassen chinesische Gäste, deren Ziel eigentlich das Jungfraujoch gewesen wäre. Entschädigt für die sturmeshalber entgangenen Höhenmeter wurden sie – allerdings wohl ohne ihr Wissen – dadurch, dass ihnen ein ehemaliger Schweizer Bundespräsident persönlich einen schönen Aufenthalt wünschte.

Der Mann, der 1992 dem ersten und einzigen Schweizer Raumfahrer Claude Nicollier das kollektive Gefühl der Schweiz mit «Freude herrscht» übermittelte. Zumindest im Berner Oberland gibt es seither nur wenige Reden ohne Ogis geflügeltem Doppel-Wort.

Adolf Ogi mitdem Herzen dabei

«Das Wetter ist nicht mit uns, aber das Herz», sagte Adolf Ogi auf First. Seine Ansprache begann er auf Französisch: «Soignez les minorités.» Das Sorgetragen zu den Minderheiten sei sehr wichtig in der Schweiz. Speziell als Minderheit erwähnte er die Bergbevölkerung.

Die am Anlass teilnehmenden Leute hiess er als Botschafter der Stiftung «Freude herrscht» willkommen. 2010 wurde sie als Verein gegründet, ein Jahr nach dem Tod von Ogis Sohn Mathias. Ihm sei es sehr schwergefallen, «Freude herrscht» mit dem Tod seines Sohns, zu dessen Andenken die Stiftung gegründet wurde, zu verbinden.