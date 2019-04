Zwischenstopp in der Alten Mühle

2016 erhielt diese Idee, die mittlerweile den Projektnamen «Gemeinsam unter einem Dach» trägt, einen Förderbeitrag des Kantons Bern. Seither hat sich eine starke Zusammenarbeit mit der Ludothek Jojo und der Volkshochschule Interlaken aufgebaut.

Aula im Visier

Und jetzt wird dieser Zusammenhalt auch örtlich noch fixiert. Wie die Bibliothek am Wochenende mitteilte, wurde ein gemeinsamer Standort gefunden: die Alte Mühle an der Spielmatte 3 in Unterseen. «Auf die Zusammenarbeit freuen wir uns», hält Co-Projektleiterin und Bibliotheksverein-Sekretärin Martina Josi in einer Mitteilung fest.

Dabei soll es sich jedoch nur um einen Zwischenstopp handeln. Auf politischer Ebene steht bekanntlich eine umfassende Sanierung und Erweiterung der Aula der Sekundarschule Interlaken an der Alpenstrasse auf dem Programm. Hier sollen neben dem Mehrzwecksaal und Räumen der Sekundarschule Bibliothek, Ludothek und Volkshochschule unterkommen.

Wenn alle politischen, baurechtlichen und bautechnischen Hürden ohne Verzögerung überwunden werden, können die drei Institutionen 2022 hier einzügeln. Martina Josi: «Wir streben diesen Umzug an und engagieren uns für die zukünftige Aula. Indem wir das gemeinsame Dach und ein Zusammenwirken vor der Aula ausprobieren, möchten wir aufzeigen, dass ein solcher Ort eine Bereicherung für den Standort Bödeli ist und dass es sich lohnt, in die Aularäume zu investieren.»

Von regionaler Bedeutung

Dass die Bibliothek nach einer räumlichen Zwischenlösung gesucht hat, habe einen weiteren Grund: der sogenannte Regionalbibliotheks-Status. Josi: «Wird die Bödeli-Bibliothek von der Regionalkonferenz Oberland Ost als Bibliothek von regionaler Bedeutung anerkannt, wird sie finanziell als förderungswürdige Kulturinstitution vom Kanton mitgetragen.»