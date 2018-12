Zwei neue Mitglieder in den Kirchgemeinderat gewählt

Mit grosser Akklamation wurden an der vergangenen Versammlung der Kirchgemeinde Marcel Burkart und Urs Bischler neu in den Kirchgemeinderat von Ringgenberg gewählt. Das Duo tritt sein Amt am 1. Juli 2019 an.

Gemäss der Medienmitteilung ist die Besondere Verwaltung der Kirchgemeinde weiterhin in Gesprächen mit möglichen Kandidaten. Spätestens an der Rechnungsgemeinde 2019 werden die restlichen Wahlen vorzunehmen sein. Die Besondere Verwaltung ist noch bis 30. Juni 2019 eingesetzt.