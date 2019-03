Drei Selektionstage hatten der Böniger Joel Grossniklaus und der Steffisburger Nicolas Wenger zu überstehen, danach stand fest: Die beiden reisen mit einer Auswahl der Lions Zürich an das topbesetzte Peewee-U-12-Turnier in Québec.

Bevor es am 13. Februar losging, sammelten die beiden 12-Jährigen Geld, um die Reisekosten möglichst abdecken zu können. «Viele Verwandte und auch Firmen haben mich unterstützt, sagt Joel Gross­niklaus. Nicolas Wenger hat zusammen mit dem Bruder ein ­Video gedreht und mit der Crowdfunding-Plattform «i believe in you» das nötige Geld gesammelt.