Zwei Autos in Thun frontal kollidiert

Am frühen Dienstagabend waren zwei Autos auf der Goldiwilstrasse in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nahe dem Ortsausgang Thun frontal kollidierten. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt geriet das in Richtung Goldiwil fahrende Auto rechts von der Strasse ab. Das andere Auto drehte sich um die eigene Achse und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand.

Die Lenkerin des Autos, das von der Strasse abkam, konnte das Fahrzeug nicht selbständig verlassen und musste durch die Einsatzkräfte befreit werden. Sie sowie der Lenker des anderen Autos wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit Ambulanzen ins Spital gebracht.

Die Goldiwilstrasse musste infolge der Unfallarbeiten, insbesondere auch aufgrund der aufwändigen Abschlepparbeiten, für knapp zwei Stunden gesperrt werden.

Neben mehreren Polizeipatrouillen standen zwei Ambulanzteams sowie Angehörige der Feuerwehr Thun im Einsatz. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. (pkb/ske)