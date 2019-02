Vom bzi durften Josia Langhart (Automatiker EFZ in Ausbildung) und Beat Schranz (Elektroinstallateur EFZ) die Gratulation für die Goldmedaille und die WM-Qualifikation entgegennehmen, genauso wie Nicolas Moser, der als Fleischfachmann brillierte. Mosers Beruf wird nicht am bzi ausgebildet. Der junge Mann ist aber im bzi-Verein und hat 2014 seine Ausbildung zum Elektroinstallateur EFZ am bzi abgeschlossen.

Weiter wurden geehrt: Nicola Heiniger (Automatiker EFZ in Ausbildung, Bronzemedaille), Noemi Hauri (Restaurationsfachfrau EFZ, Rang 4), Fabian Schärer (Koch EFZ, Rang 4), Alina Meyer (Restaurationsfachfrau EFZ, Rang 5), Yannick Ueltschi (Automatiker EFZ in Ausbildung, Rang 5), Claudia Thöni (Detailhandelsfachfrau EFZ, Rang 7) und Tobias Winterberger (Zimmermann EFZ in Ausbildung, Rang 9). Die Geehrten erhielten einen finanziellen Beitrag des bzi-Vereins. Dieser unterstützt seit jeher junge angehende Fachkräfte während ihrer Ausbildung.