Total 67'600 Zuschauer verteilt über die drei Renntage – so viele wie noch nie pilgerten an die Lauberhornrennen. Entsprechend erfreut zeigte sich OK-Chef Urs Näpflin am Sonntag. «Wir hatten fantastische Renntage, mit sportlich sehr spannenden Rennen für die Zuschauer.» Und auch im Weltcupdörfli sei das Fest am Abend ohne grössere Zwischenfälle über die Bühne gegangen, was auch die Kantonspolizei Bern auf Anfrage bestätigte.