Zusammenhalt soll gefördert werden

Die unermüdliche Musikantin Brigitte Neuhaus spielte nicht nur Tenorhorn, sondern las die Geschichte «Ein Apfel für alle» und leitete zu den Stücken über. Es erklangen bekannte Melodien und Rhythmen von Elton John, Jacob de Haan und Emil Ruh. Die Titel «Abendglocken», «Irländische Impressionen» und die Zugabe «s’Chilchli» berührten.

Während des Advents geht jeden Tag ein Fenster auf

Nach dem Konzert luden die Einiger Musikantinnen und Musikanten im Bäuertlokal zu Glühwein und Punsch. Dort enthüllte die MG Einigen das erste Adventsfenster, was zugleich Auftakt zu einem neuen Brauchtum der Bäuert bildete, denn der Adventskalender mit den Fenstern findet in diesem Jahr in Einigen zum ersten Mal statt.

Die MG Einigen enthüllte das erste Adventsfenster des Kalenders, welcher dieses Jahr erstmals die Bäuert Einigen bereichert. Foto: Heidy Mumenthaler

Während der ganzen Adventszeit wird jeden Abend an einem anderen Ort ab 17.30 Uhr ein Weihnachtsfenster oder eine Dekoration eröffnet. Dem Gastgeber ist freigestellt, ob er sein Lieblings-Weihnachtsgebäck oder einen Apéro offerieren möchte. «Das neue Angebot soll Gelegenheit bieten, bekannte und unbekannte Personen zu treffen und sich auf Weihnachten einzustimmen.

Für den Ortsverein ist auch die Förderung des Zusammenhalts in der weiträumigen Bäuert Einigen wichtig, welche sich von der Bäckerei Linder im Gwatt bis ins Ghei erstreckt», war von Oveg-Präsident Peter Aebersold zu erfahren. Der Kalender mit den Adressen ist unter www.einigen.ch abrufbar.

Am 14. Dezember findet die traditionelle Adventsfeier des Ortsvereins zusammen mit der reformierten Kirchgemeinde statt. Nebst dem Öffnen des Adventsfensters wird an diesem Abend der Weg zur Krippe begangen, mit Aufführung der Weihnachtsgeschichte an verschiedenen Stationen, begleitet von Schafen und Lamas. Zudem gibt es bei Kaffee und Kuchen eine Fotoausstellung zum Thema «Gwatt früher».

Weiter können Samichlaus und Schmutzli besucht werden, in der Kirche gibt es eine Weihnachtslieder-Stubete. Die Kinder können ihr Talent beim Lebkuchenverzieren und Basteln zeigen, und im Museum unterhalb der Kirche findet eine Krippenausstellung statt. Für das leibliche Wohl sorgen Einiger Vereine. In der Woche vom 9. bis 14. Dezember bietet der Ortsverein ein Kerzenziehen im alten Schulhaus an.

Das Detailprogramm ist unter www.einigen.ch zu finden.