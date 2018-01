Zum 75. Mal ein infernalischer Ritt

Jubiläumsrennen: Heute Start mit Langlauf

Mit dem Nachtlanglauf werden heute Mittwoch die

75. Inferno-Rennen gestartet. Das Ziel der Abfahrt vom Samstag wird in Mürren sein.



Ein wichtiger Entscheid fiel bereits am Montag: Das Ziel der Abfahrt vom Samstag wird schneebedingt nicht in Lauterbrunnen, sondern in Mürren auf dem Skischulgelände hinter dem Hotel Jungfrau stehen. Von wo aus am Samstag gestartet werden kann, wird das Wetter entscheiden. «Es ist möglich, dass es diese Woche in ­höheren Lagen bis zu einem Meter Schnee gibt», weiss Co-OK-Präsident Peter Ziswiler. Wenn nicht am Kleinen Schilthorn, könnte das Startzelt auf der Seewlifura stehen. Rennleiter Thomas Gertsch und der für die Sicherheit zuständige Peter Bühler werden gefordert sein. Gestartet wird von 8.30 bis 15.30 Uhr.



Von wo aus auch die Renner «wie der Tiifel» in die Tiefe stechen werden, infernalisch wird es auf alle Fälle, und die Favoriten dürften sich durchsetzen. Von denen gibt es einige. Die Sieger der letzten 7 Jahre sind wieder dabei. Bei den Damen starten gar die Siegerinnen der vergangenen 12 Jahre.



Bereits heute ab 16.30 Uhr wird mit dem Langlauf zur Inferno-Super-Kombination gestartet. Die Teilnehmenden haben drei je 2 Kilometer lange Runden mitten durchs Dorf zu absolvieren. Am Donnerstag folgt dann als zweite Kombi­disziplin der Riesenslalom. Austragungsort: Winteregg. Abgeschlossen wird der Dreikampf am Samstag mit der Abfahrt. Anwärter auf den Kombisieg sind die bisher vierfachen Sieger Mathias Salzmann aus Naters und Oliver Zurbrügg (Wilderswil/Lauterbrunnen). Bei den Damen scheint der Fall klar; Judith Graf gewann von den letzten acht Austragungen deren sieben!



Der Sir-Arnold-Lunn-Cup, den es seit 1975 gibt, wird neu lanciert. Es werden nicht mehr die vier besten Zeiten der einzeln gestarteten Fahrer eines Vereins für das Mannschaftsklassement zusammengezählt, es starten vier Fahrer gleichzeitig. Start ist bei der Seewlifura, Ziel beim Skischulgelände. 197 Teams sind gemeldet. uf