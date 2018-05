Zum 50. wieder Umsatz von über einer Million Franken

Das Unternehmen präsentiert für das Jubiläumsjahr 2017 einen Betriebsertrag von 1,12 Millionen Franken und einen Bilanzgewinn von 109'289 Franken. Das zweite Mal in Folge konnte somit ein Umsatz von über einer Million Franken erwirtschaftet werden. Das nahm die 50. Generalversammlung der Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg AG mit Genugtuung zur Kenntnis.

Auch mit der Rodelbahn wurde in Folge ein Umsatz von fast 0,25 Millionen Franken erzielt.Die Luftseilbahn konnte im letzten Jahr die Gesamtzahl der beförderten Personen um 0,6 Prozent auf 101'279 und im Fünfjahresschnitt um 19 Prozent steigern.

Leicht stärker legten die Frequenzen der Rodelbahn mit plus 0,8 Prozent auf 61'913 Fahrten zu. Profitieren konnte die Bahn von guten Wetterbedingungen: Die Saison 2017 war von über hundert Tagen mit Schönwetter geprägt, während die Zahl der Tage mit Regen im Vergleich zu den Vorjahren sehr tief war. Deutlich wird die gute Entwicklung bei den Einnahmen.

Kosten deutlich tiefer

Die Versammlung genehmigte aufgrund des guten Geschäftsganges die weitere Ausrichtung einer Dividende von 5 Prozent auf dem Aktienkapital, was 50'750 Franken ausmacht. Abzüglich der gesetzlichen Reserven von 4800 Franken erfolgt ein Übertrag von 53'739 Franken auf die neue Rechnung. Das Unternehmen bleibt weiterhin frei von verzinslichem Fremdkapital und konnte verschiedene Rückstellungen in Infrastruktur und Personalvorsorge tätigen.

Da im Vorjahr die gesamten EDV-Anlagen erneuert wurden, sind die entsprechenden Kosten im Jahr 2017 deutlich tiefer ausgefallen. Der allgemeine Betriebsaufwand nahm lediglich um 1 Prozent zu, so konnte der ­Betriebsgewinn vor Abschreibungen (Ebitda) überproportional um 14 Prozent auf 0,3 Millionen Franken gesteigert werden.

Der Verwaltungsrat und die Revisionsstelle wurden einstimmig für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren gewählt: Michael Wyss als Präsident, Ueli Seiler als Vizepräsident, Veronika Feuz als Sekretärin sowie Fritz Lehmann, Yasuyo Ando und Christian Egger.

Die Revisionsstelle Lehmann + Bacher wird durch Daniel Hertig vertreten. Ein besonderer Dank für sein Schaffen ging an Fritz Lehmann. Er nimmt seit fünfzig Jahren Einsitz im Verwaltungsrat und war bereits 1962 im Initiativkomitee des später gegründeten Unternehmens. Alle Anträge des Verwaltungsrates sowie dessen Entlastung wurden einstimmig genehmigt.

Neue Bauteile der Rodelbahn

Bei der Bahn arbeiten aktuell 17 Personen in Teil- oder Vollzeitanstellung. Für den Bau der Bergstation und die Grossrevision der Rodelbahn waren vergangenen Winter zwei Personen für Unterhalt und Neubau angestellt, was zu einem Anstieg der Personalkosten führte.

Die neuen Bauteile der Rodelbahn werden nun fertiggestellt und für den Heliflug in der kommenden Woche bereit gemacht. So dürfte ebenfalls die Rodelbahn in circa zehn Tagen in ihre 19. Saison starten. Nach dem Erfolg im Jubiläumsjahr fahren auch in der Saison 2018 alle Geburtstagskinder gratis mit der Luftseilbahn und geniessen ein Dessert im Bergrestaurant Pfingstegg.

Vor der offiziellen Versammlung sorgte das aktuelle Imagevideo des Unternehmens für viele Lacher unter den Anwesenden: «Seit der Veröffentlichung haben wir auf den sozialen Kanälen um die 80'000 Klicks erhalten», so Roger Bischoff, Betriebs- und Technischer Leiter der Bahn. (pd)