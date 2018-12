Zugang zur Firstbahn sichern

Das Grundstück der Pension geht per 1. Januar an die Firstbahn AG über. Quelle: Google Maps

Der aktuelle Zugang zur Firstbahn in Grindelwald sei an Spitzentagen während der Wintersportsaison bereits seit längerer Zeit unbefriedigend, schreiben die Jungfraubahnen. Die steigenden Besucherzahlen in den Sommermonaten sowie der erwartete Aufschwung im Wintersport nach Eröffnung der V-Bahn würden die Situation weiter zuspitzen.