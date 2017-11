Züge sollen auf dem Flugplatz haltmachen

Neuerungen im Fahrplan 2018

Die wichtigsten Anpassungen und Änderungen des Fahrplans ab dem 11. Dezember:



BOB



Die Berner Oberland-Bahn verkehrt durchgehend von Betriebsbeginn bis um 21 Uhr im Halstundentakt. «Damit fallen auch die oft verwirrenden Verweisziffern im Fahrplan weg», hält Stefan Würgler, Leiter Vertrieb und Produktion der Jungfraubahnen, fest. «Jede halbe Stunde fährt ein Zug, unabhängig von Wochentag oder Saison.» Damit gewähre man die lückenlosen Anschlüsse von und nach Spiez, Thun, Bern, Brienz, Meiringen sowie Grindelwald und Lauterbrunnen gewährleistet.

Der durchgehende Halbstundentakt erstreckt sich auch auf die Strecken Grindelwald-Kleine Scheidegg und Lauterbrunnen-Wengen/Mürren.

Ein zusätzlicher Bus um 23 Uhr ab Stechelberg via Lauterbrunnen mit Anschlüssen nach Interlaken Ost sowie Wengen und Mürren komplettieren das Angebot.

Die BOB verkehre neu eine Minute früher – also jeweils um 02 und 32 – ab Lauterbrunnen nach Interlaken. Dadurch verlängere sich die Umsteigezeit in Interlaken Ost. «Diese war bis jetzt gerade für Wintersportgäste eher knapp bemessen», sagte Würgler.

Dank der Schliessung der Taktlücke auf der Postauto- und der BOB-Linie kann die Schilthornbahn durchgehend Anschlüsse in Stechelberg gewährleisten.



BLS



Es verkehrt neu ein Buskurs um 0.13 Uhr ab Spiez bis Därligen (an 00.27 Uhr). Somit kann ab Bern auf der Strecke Spiez-Leissigen-Därligen bis 23.39 ein Stundentakt angeboten werden. Bisher war die letzte Verbindung von Bern nach Leissigen/Därligen um 23.08 Uhr.



SBB



Interlaken erhält per Fahrplanwechsel zusätzliche Intercity-Verbindungen. Der erste Intercity-Zug verkehrt am Morgen ab Interlaken Ost bereits um 4.58 Uhr. Mit der Ankunft in Bern um 5.52 Uhr stehen Anschlüsse Richtung Genf und Zürich Flughafen zur Verfügung.

Der Intercity-Zug um 23.08 Uhr ab Bern verkehrt neu bereits durchgehend von Basel (ab 21.59 Uhr) bis nach Interlaken.

Reisende profitieren zudem davon, dass die Intercity-Verbindung um 22.28 Uhr ab Basel, respektive um 23.39 Uhr ab Bern bis nach Interlaken Ost und nicht nur bis Spiez angeboten wird.



MIB



Die Meiringen-Innertkichen Bahn (MIB) bietet die an den Wochenenden verkehrenden Saisonzügen (Ab Meiringen 14.18 und 15.18 Uhr und ab Grimseltor 14.30 und 15.30 Uhr) am Nachmittag neu April bis Oktober an. Die Anpassung basiert auf der Zusammenarbeit mit der Aareschlucht.



Zentralbahn



Der Luzern-Interlaken Express verkehrt ab Luzern nicht mehr sechs Minuten sondern fünf Minuten nach der vollen Stunde.

Vom 15. Oktober bis 8. Dezember 2018 gibt es infolge umfangreicher Sanierungsarbeiten der Brienzersee-Tunnels eine Totalsperre der Strecke Brienz-Interlaken. Es verkehren Bahnersatzbusse. Die Sanierungsarbeiten starten aber schon früher, was ab dem 10. Dezember zu Abendsperrungen ab 21.30 Uhr in den Nächten von Sonntag auf Montag und Donnerstag auf Freitag führt.



Postauto



In Brienz wird ein auf vorerst drei Jahre ausgelegter Versuch unternommen. Bisher verkehrte das Postauto auf der Hauptstrasse bis zum Rössliplatz, wo es Kehrt machte. Neu soll eine Schlaufe durchs Oberdorf mit den neuen Haltestellen Dindlen, Lehriweg, Wisplatz und Chilchgasse gefahren werden.

Auf der Postauto-Linie Interlaken West-Beatenberg verkehren nachmittags neu zusätzlich drei Kurse von Ende Mai bis Mitte Oktober. Die Linie wird zudem täglich im Stundentakt bis 23.00 Uhr betrieben.

Zwischen Interlaken West und Ringgenberg wird der Halbstundentakt auf das Wochenende ausgebaut.

Auf der Strecke Interlaken West-Wilderswil-Gsteigwiler verkehren die Busse neu abends bis 23 Uhr im Stundentakt.

Ergänzend zum bestehenden Angebot gibt es im Sommer (Anfang Juni bis Mitte September) bis 23 Uhr Abendkurse zwischen Interlaken West und Manor Farm.

Auf der Linie Lauterbrunnen-Stechelberg wird der Halbstundentakt von 6.30 bis 19.30 Uhr durchgehend angeboten, dies in Kombination mit Bahnergänzungsfahrten der Berner Oberland-Bahn von Lauterbrunnen nach Interlaken Ost.

Die Postautolinie Brienz-Hasliberg Reuti wird um zusätzliche Abendverbindungen (Reuti ab 21.35/22.40 Uhr, Brünig ab 22.08 Uhr) von Mitte Dezember bis Ende März und jeweils von Mittwoch bis Samstag erweitert.



Moonliner



Die Belegung der verschiedenen Linien sei tief. Die Verantwortlichen rufen dazu auf, das Angebot vermehrt zu nutzen.



Grindelwald Bus



Neu wird die Linie Kirche-Grindelwald Bahnhof-Itramen auch nachmittags im Stundentakt betrieben.pd/sgg