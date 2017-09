Züchter kürten auf dem Flugplatz die schönsten Schafe

«Diesmal nehmen knapp 600 Tiere teil – eine erfreuliche Zahl, denn die Schafhaltung ist tendenziell eher rückläufig, auch wegen des Raubtierproblems», erklärte der OK-Präsident Andreas Jaun aus Meiringen. Bei schönstem Herbstwetter fand am Wochenende der 88. Interkantonale Ausstellungsmarkt auf dem Flug-platz Interlaken statt. Ein viel-stimmiges «Määäh . . .» und Geläut von Hunderten Glöckchen aus dem grossen Schafzelt empfingen die Besucher.

Kriterien für die Wahl

Expertenteams unter dem Präsidenten Angelo Rizzi aus Luzein GR machten am Samstagmorgen die Runde und beurteilten die Tiere der Rassen Weisses Alpenschaf, Braunköpfiges Fleischschaf, Schwarzbraunes Bergschaf, Walliser Schwarznasenschaf und Texel. «Bei jeder Rasse gibt es drei Noten, jeweils für Typ, Fundament und Wolle», so Präsident Jaun. So zählen etwa harmonische Proportionen und Fleischigkeit, schöne Beine und Klauen mit korrekter Stellung oder ein dichtes, feines Wollvlies. Jedes Tier trug eine Nummer um den Hals, unter der es im Festkatalog aufgeführt war. Jaun: «Die Experten dürfen nicht sehen, wem das Tier gehört, so wird eine neutrale Bewertung gewährleistet.» Derweil brachten freiwillige Helfer und Wärter wie etwa die Brüder Christoph und Serge Reuteler aus Ochlenberg im Emmental den Schafen Wasser und Futter und wischten den Zeltboden. «Die Arbeit bremst unsere Nervosität vor der Rangverkündigung. Wir sind heute mit 22 Tieren dabei», so Christoph Reuteler. Am Nachmittag war es dann so weit, die Halter führten ihre teils aufgeregten, teils heftig scheuenden Tiere neben dem Zelt in die Runde zur Schlussbewertung vor.

Die Qual der Auswahl

«Es hat supertolle Schafe dabei, die Auswahl war nicht einfach», so Experte Rizzi. Etliche Besucher verfolgten die Wahlen gespannt. Bei einigen Tieren mussten Stichentscheide gefällt werden, weil jeweils zwei Schafe auf die gleiche Punktzahl kamen. Neu war heuer, dass erstmals die Jungtiere der jeweiligen Rassen in separaten Kategorien gekürt wurden. Bis einjährige Tiere konnten maximal 444 Punkte, bis zweijährige höchstens 555 und über zweijährige höchstens 666 Punkte erreichen. Bei maximaler Punktzahl wurden die Schafe als Miss oder Mister ihrer Kategorie gekürt.

Weisses Alpenschaf (WAS):

Kategorie 1, Widder 4 bis 6 Monate: 1. Rang Steiger Amadeo, Aeschi. Kategorie 2, Widder über 6 bis 8 Monate: 1. Baumann Edy + Ruth, Altdorf. Kategorie 3, Widder über 8 bis 12 Monate: 1. Brand Hans-Rudolf, Vielbringen. Kategorie 4, Widder über 8 bis 12 Monate: 1. Hählen Kathrin, Lenk. Kategorie 5, Widder über 12 bis 18 Monate: 1. Steiner Jürg, Blankenburg. Kategorie 6, Widder über 18 bis 24 Monate: 1. Steiger Amadeo, Aeschi. Kategorie 7, Widder über 2 bis 3 Jahre: 1. Baumann Edy + Ruth, Altdorf. Kategorie 8, Widder über 3 Jahre: 1. Steiner Rudolf, Signau. Kategorie 9, Mutterschafe 4 bis 6 Monate: 1. Steiner Jürg, Blankenburg. Kategorie. 10, Mutterschafe über 6 bis 8 Monate: 1. Brand Hans-Rudolf, Vielbringen. Kategorie 11, Mutterschafe über 8 bis 12 Monate/1: 1. Steiner Jürg, Blankenburg. Kategorie 12, Mutterschafe über 8 bis 12 Monate/2. 1. Baumann Edy + Ruth, Altdorf. Kategorie 13, Mutterschafe über 8 bis 12 Monate/3: 1. Steiner Jürg, Blankenburg. Kategorie 14, Mutterschafe über 8 bis 12 Monate/4: 1. Steiner Rudolf, Signau. Kateg. 15, Mutterschafe über 8 bis 12 Monate/5: 1. Schenk Hans, Süderen. Kateg. 16, Mutterschafe über 12 bis 18 Monate/1: 1. Hählen Kathrin, Lenk. Kateg. 17, Mutterschafe über 12 bis 18 Monate/2: 1. Steiner Jürg, Blankenburg. Kategorie 18, Mutterschafe über 18 bis 24 Monate, ohne Ablammung/1:1. Steiner Rudolf, Signau. Kateg. 19, Mutterschafe über 18 bis 24 Monate, ohne Ablammung/2: 1. Steiner Jürg, Blankenburg. Kateg. 20, Mutterschafe über 18 bis 24 Monate, mit Ablammung: 1. Brand Hans-Rudolf, Vielbringen. Kateg. 21, Mutterschafe über 2 bis Jahre/1: 1. Steiner Jürg, Blankendorf. Kateg. 22, Mutterschafe über 2 bis 3 Jahre/2: 1. Amacher Stefan, Wilderswil. Kategorie 23, Mutterschafe über 3 bis 4 Jahre: 1. Steiner Jürg, Blankendorf. Kategorie 24, Mutterschafe über 4 Jahre: 1. Baumann Erich, Göschenen. Kategorie 25, Leistungsklasse B: 1. Steiner Jürg, Blankenburg. Kategorie 26, Leistungsklasse A: 1. Steiner Jürg, Blankenburg.

Braunköpfiges Fleischschaf (BFS):

Kategorie 1 Widder 4 bis 6 Monate: 1. Kunz Monika + Miriam, Oberbütschel. Kategorie 2, Widder über 6 bis 8 Monate: 1. Oesch Felix, Eriz. Kategorie 3, Widder über 8 bis 12 Monate: 1. Saurer Toni, Ringoldswil. Kategorie 4, Widder über 8 bis 12 Monate: 1. Fahrni Stefan und Adrian, Heimenschwand. Kategorie 5, Widder über 18 bis 24 Monate: 1. Zutter Peter, Lanzenhäusern. Kategorie 6, Widder über 2 bis 3 Jahre: 1. Duss Christian, Faulensee. Kategorie 7, Widder über 3 Jahre: 1. Oesch Felix, Eriz. Kategorie 8, Mutterschafe 4 bis 6 Monate: 1. Portmann Urs und Nadja, Wiggen. Kategorie. 9, Mutterschafe über 6 bis 8 Monate/1: 1. Saurer Toni, Ringoldswil. Kategorie 10, Mutterschafe über 6 bis 8 Monate/2: 1. Zaugg Ueli, Zimmerwald. Kategorie. 11, Mutterschafe über 6 bis 8 Monate/3: 1. Duss Christian, Faulensee. Kategorie 12, Mutterschafe über 8 bis 12 Monate/1: 1. Fahrni Stefan und Adrian, Heimenschwand. Kategorie. 13, Mutterschafe über 8 bis 12 Monate/2: 1. Fahrni Stefan und Adrian, Heimenschwand. Kategorie 14, Mutterschafe über 12 bis 18 Monate: 1. Oesch Felix, Eriz. Kategorie 15, Mutterschafe über 18 bis 24 Monate ohne Ablammung/1: 1. Saurer Toni, Ringoldswil. Kategorie 16, Mutterschafe über 18 bis 24 Monate ohne Ablammung/2: 1. Saurer Toni, Ringoldswil. Kategorie 17, Mutterschafe über 18 bis 24 Monate mit Ablammung: 1. Saurer Toni, Ringoldswil. Kategorie 18, Mutterschafe über 2 bis 3 Jahre/1: 1. Oesch Felix, Eriz. Kategorie 19, Mutterschafe über 2 bis 3 Jahre/2: 1. Saurer Toni, Ringoldswil. Kategorie 20, Mutterschafe über 3 bis 4 Jahre: 1. Saurer Toni, Ringoldswil. Kategorie 21, Mutterschafe über 4 Jahre: 1. Maurer Hanspeter + Roger, Oberbütschel. Kategorie 22, Leistungsklasse B: 1. Saurer Toni, Ringoldswil. Kategorie 23, Leistungsklasse A: 1. Oesch Felix, Eriz.

Schwarzbraunes Bergschaf (SBS):

Kategorie 1, Widder 4 bis 6 Monate: 1. Marmet Daniel, Reichenbach. Kategorie 2, Widder über 6 bis 8 Monate: 1. Zenger Heinz, Interlaken. Kategorie 3, Widder über 8 bis 12 Monate: 1. Krebs Niklaus, Burgistein. Kategorie 4, Widder über 12 bis 18 Monate: 1. Oberli Jean-Louis, Bure. Kategorie 5, Widder über 18 bis 24 Monate: 1. Zenger Heinz, Interlaken. Kategorie 6, Widder über 2 bis 3 Jahre: 1. Krebs Niklaus, Burgistein. Keine Kategorie 7. Kategorie 8, Mutterschafe 4 bis 6 Monate: 1. Bähler Paul, Uetendorf. Kategorie 9, Mutterschafe über 6 bis 8 Monate: 1. Oberli Jean-Louis, Bure. Kategorie 10, Muterschafe über 8 bis 12 Monate/1: 1. Käser Mathias, Lurtigen. Kategorie 11, Mutterschafe über 8 bis 12 Monate/2: 1. Käser Mathias, Lurtigen. Kategorie 12, Mutterschafe über 12 bis 18 Monate: 1. Krebs Niklaus, Burgistein. Kategorie 13, Mutterschafe über 18 bis 24 Monate ohne Ablammung: 1. Käser Mathias, Lurtigen. Kateg. 14, Mutterschafe über 18 bis 24 Monate mit Ablammung: 1. Lenz Bendicht, Signau. Kategorie 15, Mutterschafe über 2 bis 3 Jahre: 1. Lenz Bendicht, Signau. Kategorie 16, Mutterschafe über 3 bis 4 Jahre: 1. Käser Matthias, Lurtigen. Kategorie 17, Mutterschafe über 4 Jahre: 1. Wyss Simon, Teuffenthal. Kategorie 18, Leistungsklasse B: 1. Krebs Urs, Burgistein. Kategorie 19, Leistungsklasse A: 1. Zenger Heinz, Interlaken.

Walliser Schwarznasenschaf (SN):

Kategorie 3, Widder über 8 bis 12 Monate: 1. Venetz Jennifer, Ochlenberg. Kategorie 5, Widder über 18 bis 24 Monate: 1. Ueltschi ­Richard, Zweisimmen. Kategorie 6, Widder über 2 bis 3 Jahre: 1. Gebrüder Reuteler, Ochlenberg. Kategorie 7, Widder über 3 Jahre: 1. Gebrüder Reuteler, Ochlenberg. Kategorie 8, Mutterschafe 4 bis 6 Monate: 1. Ueltschi Ronny,, Zweisimmen. Kategorie 9, Mutterschafe über 6 bis 8 Monate: 1. Ueltschi Agathe, Zweisimmen. Kategorie 10, Mutterschafe über 8 bis 12 Monate: 1. Gebrüder Reuteler, Ochlenberg. Kategorie 11, Mutterschafe über 12 bis 18 Monate: 1. Blatter Erich, Niederhünigen. Kategorie 12, Mutterschafe über 18 bis 24 Monate ohne Ablammung: 1. Gebrüder Reuteler, Ochlenberg. Keine Kategorie 13. Kategorie 14, Mutterschafe über 2 bis 3 Jahre: 1. Ueltschi Agathe, Zweisimmen. Kategorie 15, Mutterschafe über 3 bis 4 Jahre: 1. Gebrüder Reuteler, Ochlenberg. Kategorie 16, Mutterschafe über 4 Jahre: 1. Gebrüder Reuteler, Ochlenberg.

Texel (TEX):

Kategorie 2, Widder über 6 bis 8 Monate: 1. Gebrüder Reuteler, Ochlenberg. Kategorie 6, Widder über 2 bis 3 Jahre: 1. Gebrüder Reuteler, Ochlenberg. Kategorie 8, Mutterschafe 4 bis 6 Monate: 1. Gebrüder Reuteler, Ochlenberg. (Berner Zeitung)