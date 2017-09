Zu geringe Auslastung, zu hohe Kosten

Als im Dezember 2016 das Bundesasylzentrum (BAZ) Boltigen mit einer Kapazität von bis zu 120 Betten offiziell eröffnet wurde, lag die Auslastung der Unterkunft bei rund 15 Personen. Bis Ende Januar stieg die Zahl der untergebrachten Asylbewerber aus Ländern wie Guinea, Eritrea, Somalia und Nigeria auf 35. Diese Zahl wurde nur noch annähernd Ende Juni sowie Anfang September erreicht. Die Tiefstauslastung lag stellenweise bei rund 15 Personen.

Die tiefe Frequentierung des BAZ Boltigen mit dem einhergehenden Kostenaufwand hat nun das Staatssekretariat für Migration (SEM) bewogen, den Betrieb des Bundesasylzentrums Boltigen per 1. November temporär zu sistieren. Diese Meldung erreichte die Redaktion am Montagvormittag. Sie wurde später vom SEM selber bestätigt.

Nach wie vor tief

Hintergrund der vorübergehenden Schliessung ist auch, dass das Zentrum in Boltigen in erster ­Linie dazu dient, die Kapazitäten des Empfangs- und Verfahrenszentrums (EVZ) Bern zu erhöhen. Mit Abschluss der Bauarbeiten im EVZ Bern per 1. August konnte die Kapazität an diesem Standort von 150 auf 350 Betten erhöht werden. Die Auslastung sowohl des Bundesasylzentrums Boltigen als auch des EVZ Bern sei aufgrund der aktuellen, verhältnismässig geringen Anzahl an Asylgesuchen im laufenden Jahr nach wie vor tief, vermeldet das SEM.

Es hält sich dabei offen, während der vereinbarten dreijährigen Nutzungsdauer das Zentrum bei einem starken Anstieg von Asylgesuchen innerhalb von vier Wochen wieder in Betrieb zu nehmen. Auf die Einhaltung dieser Frist legt auch Fred Stocker, Boltiger Gemeinderatspräsident und Behördenvertreter in der Begleitgruppe des BAZ Boltigen, viel Wert.

«Nicht viel gemerkt»

Ansonsten ändert für ihn und die Gemeinde mit diesem Entscheid des SEM nicht viel: «Wir haben von den Asylsuchenden nicht viel gemerkt und keine Probleme mit ihnen gehabt.» Stocker bestätigt, was er schon im März gegenüber dieser Zeitung sagte: «Reklamationen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit den Asylsuchenden haben und hatten wir nicht.» Die Gemeinde hatte vor allem Familien für die Unterkunft gewünscht. Von denen gab es auch einige – neben Männern und vereinzelten Frauen. «In letzter Zeit hatten wir ganz junge Männer aus der Türkei, die besser gestellt und angekleidet waren», ist Stocker aufgefallen.

Vorkaufsrecht zugesichert

Mit dem Bund als Liegenschaftsbesitzer hat man Verträge auf drei Jahre hinaus abgeschlossen. Es wurde schriftlich vereinbart, dass das BAZ – welches in der ehemaligen Armeeunterkunft beim Bahnhof eingerichtet worden ist – in den nächsten drei Jahren als Asylunterkunft zur Verfügung steht, wenn es gebraucht wird.

Von 2019 an ist Boltigen ein Vorkaufsrecht für die Liegenschaft zugesichert worden. Die Obersimmentaler Gemeinde ist an einem Kauf sehr interessiert. Der Preis ist ausgehandelt, wird aber offiziell noch nicht genannt. Laut Fred Stocker schwebt Boltigen eine Gewerbenutzung vor. «Dazu braucht es aber eine Umzonung.»

Auch die BLS in nächster Nachbarschaft hat Interesse an einer Umzonung, um den Bahnhof gestalterisch verändern zu können. Mit der vorübergehenden Sistierung des BAZ sind auch einige Angestellte vom Bund, die in Boltigen wohnen, von der Veränderung betroffen.

Zweimal auf dem Jaunpass

Die Gemeinde Boltigen hat zuvor schon zweimal mit Asylunterkünften auf dem Jaunpass mit­geholfen, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Sehr umstritten seien dabei die unterirdischen Unterkünfte gewesen, erinnert sich Fred Stocker. Und er hofft, dass das Obersimmental jetzt dann seinen Beitrag für längere Zeit geleistet hat. (Berner Oberländer)