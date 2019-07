Zeternde Väter, zärtlich Liebende

Der Schwarze Geiger fehlt

All diese Umwege und Verästelungen geben Heinz Stalder Futter zum Drauflegen. Meist springen die Funken und entzünden sich befeuernde Dialoge. Weniger schlüssig gelingen die Szenen mit der rollenden Disco (Chilbizunft Ballwyla) oder der maskierten und gespenstischen Freigeist-Truppe, in der Vreneli und Sali wie im Traum verstorbene Gestalten zu erkennen glauben und die Musik nicht richtig durchdringen will.

Gerade hierhin hätte der Schwarze Geiger, der in der Novelle einen wichtigen roten Faden spinnt, hineingehört. Die Regie verzichtet leider auf ihn. Sie wollte sich offensichtlich klar von der Version aus dem Jahre 1991 abgrenzen.

Ab in den dunklen Garten

Sehr schön bewerkstelligt die Inszenieung aber die Schnittstelle der Kinder Vreneli und Sali hin zu den jungen Erwachsenen: Die Kleinen (Zoe Wyler und Leandro Murer) verschwinden hinter den Türen ihrer Häuser, ehe die beiden Profis Aline Beetschen (23) und Saladin Dellers (25) wieder aus diesen herauszutreten.

Nun kann die Liebesgeschichte auf versponnenen Pfaden allmählich Fahrt aufzunehmen. Beetschen und Dellers kriegen das vorzüglich hin. Man schmunzelt über ihre erste Verliebtheit, die sie zur Eigenständigkeit stärkt. Und man fiebert mit ihnen mit im Dilemma ihrer starken Gefühle und der Ausweglosigkeit mit der ganzen verkachelten Vorgeschichte ihrer Väter, die sie umschlingt und auffrisst.

Der Schluss gelingt gut, wenn sich das Liebespaar auf den Weg ins Dunkel macht. Links zieht es ab durch den mit neuen Profilen bestückten Garten des verkauften Elternhauses von Vreneli. Das traurige Ende kennen wir ja. Aber das war am Anfang. Nun sind die Pianoklänge mild und melancholisch geworden.

Weitere Informationen:

«Romeo und Julia auf dem Dorfe» wird bis 17. August gespielt, jeweils Mittwoch bis Samstag (ausser 1. August) plus Sonntag, 28. Juli. Beginn ist jeweils um 20.15 Uhr: Ersatzspieltag ist jeweils der nachfolgende Dienstag. In der letzten Spielwoche gibt es keinen Ersatzspieltag. Fussmarsch vom Eingang Ballenberg West her (Hofstetten). Infos und Vorverkauf: www.landschaftstheater-ballenberg.ch.