Zerstörter Seilpark: Experten sollen Klarheit bringen

Salz für eine harte Chuenisbärgli-Piste

Der Regen beschert den Adelbodner Weltcupmachern viel Zusatzarbeit auf und neben der Piste. Am Freitag geht es los.



Die letzten beiden Tage brachten Adelboden Niederschlag wie selten. Hans Pieren, Rennleiter der Skiweltcuprennen am legendären Chuenisbärgli, sprach am Donnerstagachmittag gar von einem «Jahrhundert-Winterregen». Dieser sorgte dafür, dass die Kantonsstrasse ins Lohnerdorf geschlossen werden musste. Der anhaltende Regen setzte aber auch der Adelbodner Rennpiste zu. «Sie ist aufgeweicht», so Pieren, «wir werden ab Freitagmorgen, wenn sich der Niederschlag eingestellt hat, probieren, die Piste mittels Salzeinsatz hart zu ­bekommen.» Der langjährige Rennleiter, Pistenexperte und Ex-Skirennfahrer ist dank guten Wetterprognosen für das Wochenende – der hausinterne Weltcupmeteorologe Joachim Schug sagt trockene Witterung voraus – zuversichtlich, am Samstag und Sonntag faire Rennen ermöglichen zu können. «Wir sind überzeugt, dass wir die Rennen häräbringe», meinte Hans Pieren.



Mehr Armee rückte an



Bis es so weit ist, wartet auf alle Beteiligten jedoch noch eine Menge Arbeit. Kathrin Hager, Geschäftsführerin der Skiweltcup Adelboden AG: «Der Dauerregen stellte für alle eine irrsinnige Herausforderung dar.» G Donnerstag habe im Weltcupdorf im Boden von Adelboden Wasser abgepumpt werden müssen. Und heute gilt es aus baulicher Sicht aufzuholen, was witterungsbedingt versäumt worden ist. Vorab während des Wintersturms Burglind habe vieles nicht wie geplant erstellt werden können. Zusätzliche Armeeangehörige, die vom Lauberhorn in Wengen abkommandiert worden sind, greifen nun den Adelbodnern unterstützend unter die Arme. «Alle Helfer sind durchnässt, aber unverändert motiviert», meinte Kathrin Hager. Sie gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass man «mit zwei tollen Renn­tagen» für die Mühen belohnt werde.



Es gibt noch Tribünentickets



Die Berner Oberländer Weltcupwoche beginnt heute Nachmittag um 16 Uhr auf dem Märitplatz Adelboden mit der Boxenstrasse und um 19 Uhr mit der Startnummernauslosung für den morgigen Riesenslalom (Start 10.30 / 13.30 Uhr). Laut Kathrin Hager sind für Samstag «noch ganz wenige» Tribünenplätze erhältlich, ansonsten sind Tickets in allen Kategorien zu haben – auch für den Slalom vom Sonntag. «Auffällig ist die grössere Nachfrage von Schweizer Fanklubs», so Hager. jss