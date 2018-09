«Zeiterfassung ist heute wichtiger denn je»

«Dasch ja wie bi Google!», soll neulich ein Paketbote ausgerufen haben, als er die Büros im unscheinbaren Gebäude zuhinterst an der Uttigenstrasse, wo die Alpenbrücke des Bypass Thun-Nord die Aare und die Kleine Allmend quert, betreten hat. Dem Autor dieser Zeilen huscht der gleiche Gedanke durch den Kopf: Töggelikasten zur Rechten, edel designte vermeintliche Riesen-iPhones ausgestellt, eine Ginbar, offenes Büro, das eher einer Kindertagesstätte für Erwachsene gleicht, als einem Ort, an dem mit Akribie und Fleiss die Zukunft der elektronischen Zeiterfassung mitentwickelt wird.

Genau das ist, was die Firma Timetool seit nunmehr 25 Jahren macht – und zwar für kleinste Kunden in der Region ebenso wie für renommierte Marken wie Duscholux oder Galexis, aber auch für den Kanton Luzern oder die Stadt Lausanne. Der Stolz ist in den Firmenräumen fast greifbar, dass selbst internationale Konzerne nicht in Zürich oder im Ausland, sondern in Thun ihre Dienstleistungen einkaufen – in dieser kleinen Stadt am Rand der Alpen die – und das zeigt das Beispiel Timetool eindrücklich – viel weniger verschlafen und rückständig ist, als man ihr da und dort immer noch nachsagt.

International aufgestellt

Nicht dass der Autor dieses Textes oder der eingangs erwähnte Paketbote je in einem Google-Büro gewesen wären. Aber das, was aus diesem Schlaraffenland für Nerds bekannt ist, muss in etwa dem entsprechen, was hier in Thun Realität ist: Internationale Belegschaft und entsprechendes Flair, konzentriertes Arbeiten trotz lockerer Atmosphäre, innovatives Schaffen dank ungezwungenem Umgang.

Dabei ist das, was die Timetool AG und ihre rund 30 Angestellten umtreibt, etwas, das so alt ist wie die indus­trielle Produktion von Gütern: die Zeiterfassung; ja sogar die gute alte Stempeluhr hat das Thuner KMU in die digitale Zukunft überführt – in eingangs erwähntem Riesen-iPhone-Look –, und dafür auch schon Preise eingeheimst.

Vertrauen ist die Basis

Firmengründer und Mitinhaber Beat Fahrni sagt: «Zeiterfassung ist heute wichtiger denn je.» Flexible Arbeitszeitmodelle würden Arbeitnehmer wie Arbeitgeber vor neue Herausforderungen stellen, «Herausforderungen, die technisch alle lösbar sind», wie Fahrni sagt – bevor er aber unterstreicht: «Vertrauen ist auch heute noch die Basis aller Zusammenarbeit.»

Bloss: Auch die beste Software kann nicht verhindern, dass sich ein Mitarbeiter nur zum Schein zur Arbeit anmeldet. Gleichzeitig kann ein Unternehmen eine entsprechend konfigurierte Zeiterfassungssoftware auch dazu nutzten, Mitarbeiter selbst in deren Freizeit zu überwachen. Ein Ansatz, den Beat Fahrni indes nicht goutiert. «Will ein Kunde zusammen mit der Zeiterfassung ein Tool, das die Geräteortung ermöglicht, verzichten wir auf den Auftrag», sagt er.

«Vielmehr bieten wir unseren Kunden nicht nur Software­lösungen an», fügt Marketing- und Verkaufsleiter Philipp Keller an, «sondern auch Beratung, beispielsweise bei der Erstellung von Arbeitszeitrichtlinien.» Eine Firma dürfe nicht ausser Acht lassen, welche Auswirkungen die Einführung eines Zeiterfassungssystems auf die Unternehmenskultur haben könne. «Nicht nur die gesetzliche Pflicht der Arbeitgeber, Dauer, Beginn und Ende der geleisteten Arbeitszeit sowie Pausen zu erfassen, ist essentiell», sagt Keller. Vielmehr seien es «die Vorteile sowohl für Arbeitgeber als auch für die Arbeitnehmenden, welche die Zeiterfassung attraktiv machen».

Mehr als Zeiterfassung

«‹Swiss made› ist für uns nach wie vor ein wichtiges Verkaufsargument», sagt Philipp Keller, während Beat Fahrni betont, dass die Zeiterfassungsdaten entweder bei den Firmen selber gelagert werden oder beim Timetool-Partner Blue Stone in Steffisburg. «Da geht nichts ins Ausland», sagt Fahrni, «und unsere Kunden schätzen das.» Denn Timetool bietet mehr, als nur die Erfassung der Zeit, wann ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit der Arbeit beginnt, wann er oder sie Pause macht oder wann Feierabend.

Die Software aus Thun ermöglicht auch die Präsenzplanung, Betriebsdaten- und Leistungserfassung sowie Zutrittsmanagement. «Mit anderen Worten: Wir können die Stempeluhr, den Arbeitsrapport und den Zutrittsbadge in einem einzigen Tool vereinen», sagt Beat Fahrni. Selbstverständlich funktioniert das System auf allen gängigen Oberflächen an Computer, Tablet oder als App auf dem Smartphone – welches wahlweise auch den Badge ersetzen kann, mit dem man sich bei Arbeitsbeginn an der digitalen Stempeluhr anmeldet.

Ein Verdrängungsmarkt

Auch wenn die Dienstleistungen der Firma gefragt sind und das Unternehmen derzeit floriert: Auf den Lorbeeren ausruhen könne man sich nicht, sagt Beat Fahrni. «Unser Markt entwickelt sich gerade zu einem Verdrängungsmarkt.» Will heissen: «Alte Schlachtschiffe» würden von jungen, dynamischen Firmen wie ­Timetool überholt, während auch diese zu spüren kriegen, dass Mitbewerber sich mit ähnlichen Konzepten breitmachen. Und was macht Timetool?

Die Flucht nach vorne ergreifen und das Heil in der hochgelobten Blockchain suchen – dieser Technologie, die Daten in sogenannten Blöcken dezentral auf mehreren Computern speichert und die nach heutigem Kenntnisstand als kaum zu knacken gilt? Philipp Keller lächelt und sagt: «Natürlich befassen wir uns mit der Blockchain.» Konkrete Anwendungsfelder habe man aber noch nicht entwickelt. Denn: «Bei allem Wirbel um die Blockchain-Technologie darf man nicht vergessen: Sie steckt noch in den Kinderschuhen. Bis sie massentauglich wird, wird es noch eine Weile dauern.» Die Zeit bis dahin werde Timetool deshalb weiterhin basierend auf bewährten Technologien erfassen.

Mehr Informationen: www.timetool.ch (Berner Zeitung)