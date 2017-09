Zehn Personen nach Streit verhaftet

An der Kanalpromenade in Interlaken kam es Samstagabend gegen 23 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Personen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Als mehrere Patrouillen am Tatort eintrafen, hatte die Streithähne die Kanalstrasse verlassen.

Kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte an der Scheidgasse in Unterseen mehrere Personen feststellen, die unter anderem mit Steinen warfen. Als sie die Polizei sahen, ergriff ein Teil von ihnen die Flucht und bestieg ein Postauto.

Zehn Personen angehalten

Insgesamt wurden zehn Personen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren angehalten, einige von ihnen im Postauto. Sie wurden zwecks weiterer Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Zudem wurde ein Messer sichergestellt.

Verletzt wurde gemäss aktuellem Kenntnisstand bei der Auseinandersetzung niemand. An einem Einsatzfahrzeug entstand durch einen Steinwurf Sachschaden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den genauen Umständen der Auseinandersetzung aufgenommen.