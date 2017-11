Yggdrasil beleuchtet Bahnhofumbau

Als NRP-Projektleiter «Zukunft Einstiegportal Zweisimmen» sagte Grossrat Hubert Klopfen­stein: «Gemeinden entwickeln sich überall mit dem Umgestalten der Bahnhöfe. Auch Zweisimmen muss diese Chance wahrnehmen und nutzen.» Viel Optimismus war in den Worten von Grossrat Klopfenstein zu dem durch den Kanton Bern unterstützten NRP-Projekt (Neue Regionalplanung) spürbar.

Zu einer speziellen Aufrichtefeier der intensiven Zusammenarbeit begrüsste Gemeinderatspräsident Ernst Hodel Vertreter der Bahnbetriebe BLS und MOB, Gemeindebehörden und Gäste bei Glühwein, Hobelkäse und einem Grittibänz.

Erneuerung vor Abschluss

Seit Dienstagabend leuchtet nun auf dem BLS-Areal Bahnhof-Ost in Zweisimmen das zehn Meter hohe Holzbau-Kunstwerk Yggdrasil, als Weltenbaum. Gleichzeitig wurde auch im Dorf die durch Zivilschutzgruppen installierte Weihnachtsbeleuchtung aufgeschaltet.

«Die umfangreiche Bahnhofmodernisierung hat für die BLS ein Etappenziel erreicht», so Martin Pfister, Gesamtprojektleiter. Und weiter: «Die technischen Anlagen entsprechen nun den heutigen Anforderungen, und die neuen, angehobenen ­Perrons erfüllen die gesetzli­chen Vorgaben der Behindertengleichstellung.» Mit dem Neubau des Lok-Unterstandes und den Abschlussarbeiten im Bereich der Gemeindestrassen werden die Arbeiten im Frühling 2018 abgeschlossen. Die Umspuranlage der Montreux-Berner-Oberland-Bahn (MOB) wird voraussichtlich erst Ende 2019 fertig sein.

In Wechselfarben leuchtend

Im Zentrum der kleinen Feier stand der in wechselnden Farben leuchtende Yggdrasil, das 7,5 Tonnen schwere und aus 965 ­Einzelteilen zusammengebaute Holzkunstwerk der Egger Holzbau AG in Langenthal. Juniorgeschäftsleiter Michael Schär verstand es, die geschichtliche Reise des Weltenbaumes Yggdrasil aus der Wikingermythologie zum Wettbewerbsobjekt «Designers Saturday 2014» in Langenthal zu schildern. Schär freute sich, dass das zwischenzeitlich auf dem Gurten, dem Berner Hausberg, leuchtende Kunstwerk nun auf dem Bahnhofgelände in Zweisimmen seinen wohl letzten Standort gefunden hat. (Berner Zeitung)