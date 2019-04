Wunderkinder im Multipack

Teo Gertler, der das Werk mit jugendlicher Unbekümmertheit interpretierte, ist aber noch ein Kind – und ein kleines Wunder. Noch nicht elf Jahre alt ist der aus der Slowakei stammende Musikus, dem von Kritikern eine grosse Karriere prophezeit wird. Eine Einschätzung, die auch sein ehemaliger Lehrer Zakhar Bron teilt.

Virtuoser Klarinettist

Die Klarinette war im 18. Jahrhundert weder besonders bekannt noch besonders beliebt. Mozart aber verlieh ihr einen neuen Stellenwert mit seinem letzten Solokonzert, dessen Adagio heute als Filmmusik von «Jenseits von Afrika» berühmt geworden ist. Der 22-jährige Klarinettist Han Kim aus Südkorea, der mit zehn Jahren die Klarinette entdeckte, gab bereits ein Jahr später sein erstes Solokonzert, fing an, selbst für sein Instrument zu schreiben, und gewann schon viele internationale Wettbewerbe als Interpret und als Komponist.

Auch in Interlaken verblüffte und begeisterte er das Publikum mit seinem virtuosen und doch äusserst feinfühligen Spiel. Die Klarinette klang zum Teil so pianissimo und ätherisch, dass das Publikum fast den Atem anhielt, um keine Note zu verpassen.

Komponistin am Klavier

Sehr selten wird in Konzerten ein zeitgenössisches Stück an den Schluss des Programms gesetzt, weil die Veranstalter vermutlich zu Recht befürchten, dass das Publikum sich frühzeitig «aus dem Staub macht». Keine Spur davon, wenn es eine der bereits zahlreichen Kompositionen der 14-jährigen Britin Alma Deutscher ist – vor allem nicht, wenn die Komponistin selbst am Klavier sitzt. Sie hätte auch Solistin in ihrem Violinkonzert oder als Sängerin in ihrer Oper brillieren können – das Multitalent ist das Wunderkind par excellence. Ihr Klavierkonzert ist zwar noch eine Mischung aus Chopin und Mozart, doch da und dort blitzen schon ganz persönliche Passagen auf. Zu Recht erntete Alma Deutscher stehenden und fast nicht enden wollenden Applaus und bedankte sich mit einer Improvisation über fünf Noten, die ihr aus dem Publikum zugerufen worden waren.