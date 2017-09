Wo die Seele auf Wanderschaft geht

Zugegeben, Bewegungsmuffel sind mit einem Ausflug zur SAC-Wildstrubelhütte schlecht bedient. Im Moment sowieso, denn diesen Sommer ist die Luftseilbahn Plaine Morte eingestellt, sodass der kürzeste Hüttenzustieg nicht von Walliser Seite her in bequemen eineinhalb Stunden erfolgt, sondern von der Iffigenalp aus, in mehr als der doppelten Wanderzeit. Doch das Naturschauspiel am Rawilsee und die immer spektakulärer werdende Aussicht auf die Berner und die Walliser Alpen machen die Strapazen rasch vergessen.

Unvergessen bleiben wird dem Gast in der Wildstrubelhütte der an manchen Abenden atemberaubende Sonnenuntergang. Dies dank der Tatsache, dass die Wildstrubelhütte als eine der wenigen mit Exponierung an einem hoch gelegenen Westhang gebaut worden ist. Unvergessen bleibt den Hüttengästen auch der jüngste Hüttenwart der Schweiz, Andrin: Der Dreijährige steht quasi seit seiner Geburt in Diensten des SAC, hilft Mutti und Vati zur Essenszeit mit dem Verteilen von Brotkörbchen und ist fleissig mit Kissenaufschütteln, Bettenzuweisen und Leerglaswegräumen beschäftigt. Seine Eltern Katja und Thomas Heiniger führen die Hütte im zweiten Sommer, nachdem sie zuvor mehrere Jahre die Gspaltenhütte gepachtet hatten.

Wer es etwas weiter liebt . . .

Wer im Urlaub gleich mehrere Tage lang hochalpin unterwegs sein möchte, der erfährt auf dem Weg von der Wildhorn- und Geltenhütte zur Wildstrubelhütte, von dort weiter über den flachen Plaine-Morte-Gletscher bis zur Lämmerenhütte und ins Kandertal einiges über Wildtiere. Auf dieser Route wird der Bergwanderer nämlich nicht vielen Sinnesgenossen begegnen; Ruhe und Einsamkeit sind garantiert. Insgesamt 26 bewartete Hütten in den Berner Alpen sind noch bis weit in den September hinein offen und laden die Zusteiger zu Speis, Trank und Bett ein.

Herbsttipps: In dieser Serie verraten Redaktorinnen und Redaktoren Ausflüge oder Freizeitaktivitäten, die ihnen persönlich gefallen. (Berner Oberländer)