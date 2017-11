Witzige Geschichten mit Tiefgang

Feiner Humor, Gedankenspielereien, Erlebnisse und Geschichten aus dem Alltag: Der Mattner Ruedi Ritschard (73), früher Betriebssekretär bei der Post, hatte schon als Bub Freude am Schreiben. Am Freitag las er in der Waldeggkapelle Interlaken aus seinem neuen, dritten Buch «Schnurgerade und andere Umleitungen» vor.

Zur grossen Freude des Autors waren zahlreiche Freunde, Verwandte und Bekannte erschienen. Ritschards Tochter Deborah Ritter und deren Kinder Laurena, Jeremey, Janique und Amy umrahmten die Lesung musikalisch mit Flöte, Klavier und Gesang.

Geschichten zum Schmunzeln

Ruedi Ritschard philosophierte etwa über das Thema Zeit und ­erzählte aus seiner Jugend: «Damals waren Knickerbocker modern, doch es war kein Geld dafür da.» So musste er als Bub ein «Gstältli» zum Knöpfen, gestrickte Strümpfe und kurze Hosen tragen. Dafür wurde er von den Schulkameraden gnadenlos verspottet.

Das Altern sprach Ritschard humorvoll an: «Beim Blick in den Spiegel: Wer lacht mich denn da so runzlig an?» Eine hübsche Fee habe ihm dann eine Antifaltencreme verkauft: «Nun beginne ich mich endlich zu entfalten!», so der Autor.

Dann teilte Ritschard seine Gedanken zu den Begriffen Trottoir, Egoist und Toleranz mit. Der Fussgänger sei bald ein Fremdkörper auf seinem Hoheitsgebiet, dem Trottoir, denn Jogger, Segway- und Velofahrer würden ihn immer mehr verdrängen.

Kürzlich habe ihn ein junger Biker mit dem Ellbogen gerammt und gerufen: «Du alter AHV-Sack bist mir im Weg!» Ein Fussgänger müsse stets und überall tolerant sein, auch gegenüber Hunden, die einen ohne Vorwarnung ansprängen.

Nach einem solchen Erlebnis hätten er und seine Frau Mina nun immer ein paar Cervelats dabei, so Ritschard.

«Ruhig noch höher machen»

Geplant sei ausserdem ein Kurs: «Lerne die Hundeseele kennen». Viel Verständnis brauchen könne auch die BKW. Ritschard: «Meine Frau findet, die Grimselstaumauer könnte man ruhig noch höher machen. Wegen der paar Stauden, die da kaputtgingen, das sei doch nicht schlimm!»

Das amüsierte Publikum konnte noch zwei Zugaben wählen. Ritschard las Texte über die 1.-August-Feier 1291 auf dem Rütli und über das Thema Lärm/Stille. (Berner Zeitung)