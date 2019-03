«Wir wollen Ordnung in diesem Markt»

«Die Vermietung von Wohnungen über Internetplattformen ist ein Boom», stellte Gemeindepräsident Urs Graf (SP) fest, der die Änderung des Kurtaxenreglements am Dienstag im Grossen Rat (GGR) Interlaken vertrat.

Heute setze allein Airbnb im Oberland-Ost 50 Millionen Franken pro Jahr um – rund 1000 Franken pro Einwohner. Es gehe also um einen volkswirtschaftlich wichtigen Zweig. «Der Gemeinderat kann und will diese Bewirtschaftung von Wohnungen nicht verbieten», sagte Graf. «Aber wir wollen Ordnung in diesen Markt bringen.»