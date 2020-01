«Wir sind keine Spekulanten»

Und den amerikanischen Gast wollen Sie mit dem Hotel in Interlaken ansprechen?

Es ist ein Segment, wo wir grosses Potenzial sehen. Gerade im Winter.

Erklären Sie.

In den USA ist der Skisport eher eine «elitäre Angelegenheit». Unter dem Strich kann es für Amerikaner fast günstiger sein, für Skiferien in die Schweiz zu fliegen, als sie in einem Gebiet in Nordamerika zu verbringen.

Im Ernst?

Ja.

Als die Interlakner das letzte Hotelprojekt auf dem Des-Alpes-Areal ablehnten, warfen auch viele einheimische Hoteliers ihr Gewicht in die Waagschale, weil sie die Konkurrenz befürchteten.

Ich denke, die Befürchtungen sind unbegründet. Mittelfristig dürfte die Destination als Ganzes profitieren. Dank der Reichweite von Marriott sprechen wir neue Gästesegmente an. Es gibt touristische Karten, worauf Interlaken gar nicht existiert.

Welche?

Wenn jemand gewohnt ist, seine Ferien über die Buchungsplattform einer Hotelkette zu organisieren, weil er da in den Genuss von Treueboni kommt, taucht Interlaken, wo internationale Brands kaum vertreten sind, nicht auf. Wenn es nun aber ein Marriott gibt, ist das auch ein Zeichen: Der Gast sagt sich, wenn die da ein Hotel eröffnen, glauben sie, dass sich das rentiert und die Destination besuchenswert ist.

Weshalb sind die internationalen Ketten in Interlaken nicht präsent?

Das dürfte verschiedene Gründe haben. In Bern zum Beispiel dauerte es ja auch sehr lange. Die lange touristische Tradition dürfte sicher mit ein Grund sein. Die Hotellerie in Interlaken ist älter als die Hotelketten. Ein gewisses Misstrauen gegenüber den internationalen Unternehmen dürfte auch eine Rolle spielen.

Weshalb investieren Sie in Interlaken?

Interlaken ist eine sehr attraktive Destination. Hier werden mehr Logiernächte generiert als in der Stadt Bern. Ausserdem ist sie breit abgestützt. Und natürlich ist das Des-Alpes-Areal an idealer Lage. Am geschichtsträchtigen Höheweg und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kongresszentrum. Wir sind überzeugt, dass man hier ein Hotel nachhaltig rentabel betreiben kann.