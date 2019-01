Wer sagt der Orchidee, sie solle das Aussehen eines Insekts annehmen, um genau dieses anzulocken und ihm so bei der Bestäubung und der Verbreitung behilflich zu sein? Beantworten konnte auch die Fotografin Heidy Mumenthaler diese Frage nicht.

Doch kommt ihr mit den Bildern von wilden Orchideen aus der Schweiz, aus Südfrankreich und Spanien in der Bibliothek das Verdienst zu, dass Menschen nachdenklich werden.

Oder wie es Svend Peternell, Redaktor des «Berner Oberländers», in seiner Laudatio ausdrückte: «Wenn ich so um mich blicke, so zieht der Bildergürtel rund um die Bibliotheksräumlichkeiten, und man spürt hier drinnen so etwas wie Naturnähe und Frühlingserwachen.»