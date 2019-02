Nur drei Tage nach dem tödlichen Lawinenniedergang im Diemtigtal erhielt die Kantonspolizei Bern am Dienstagmorgen kurz nach 10.25 Uhr die Meldung, wonach am Niesen eine Lawine niedergegangen und dabei eine Person verschüttet worden sei.

Wie die Kantonspolizei und die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland in ihrer Medienmitteilung vom Mittwoch schreiben, sei es den umgehend ausgerückten Rettungskräften in der Folge gelungen, im Gebiet Obere Stalde einen Mann in den Schneemassen zu lokalisieren und schliesslich aus diesen zu bergen.