Wie ein Reutiger zum Papst kam

Doch den absoluten Höhepunkt in seinem Leben erreichte Armin Baur 11 Jahre vorher. Beim Bernischen Kantonal-Musikfest in Ostermundigen 1979 erzielte er zusammen mit der Musikgesellschaft Reutigen die ersten ­Plätze in den Kategorien Konzertstücke und Marschmusik.

Im Parlament machte er sich für grüne Anliegen stark

Doch Armin Baur hatte in seinem Leben noch viel mehr geleistet: Er war Sektionschef in Reutigen und für landwirtschaftliche Organisationen tätig, etwa für den Munimärit in Thun und die Verbandsgenossenschaft für Simmentaler Alpfleckviehzucht, zudem belieferte er «Thuner Tagblatt» und «Berner Oberländer» als Ortskorrespondent mit dem Kürzel «arb» bis ins hohe Alter mit Berichten aus Reutigen. Auch in der Politik mischte er mit: als Gemeinderat (7 Jahre) und Gemeindepräsident (11 Jahre) von Reutigen sowie von 1970 bis 1982 als Grossrat in den Reihen der SVP.

«Der SVP von Albrecht Rychen», wie Hans-Jörg Baur vielsagend betont. Im Kantonsparlament setzte sich Armin Baur auch für grüne Anliegen ein, wie die Liste seiner Vorstösse belegt. So machte sich der 2000 verstorbene Baur für die Verwendung von Umweltschutzpapier in der Kantonsverwaltung stark, stellte kritische Fragen zu einer Altölverbrennungsfabrik, die im Burgholz zwischen Wimmis und Oey geplant war, aber nie realisiert wurde, sowie zu Erdölbohrungen im Stockental.