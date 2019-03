Mit dem Bau der Standseilbahn auf den Allmendhubel, worüber damals sogar die britische Presse berichtete, wurde Mürren bald zum Mekka für Skifanatiker. Dieser Aufschwung wurde durch den Ersten Weltkrieg gestoppt. Das Rote Kreuz internierte von 1916 bis 1918 über 800 verletzte Unteroffiziere, Offiziere sowie Soldaten in den Hotels und Chalets im Dorf.

Spass für Internierte

Hoteliersohn Lunn hatte wiederum die Aufgabe, den Internierten zu helfen, sie zu unterhalten. Und so organisierte er für sie oft auch Skiausflüge und Rennen. Die Legende erzählt, dass sich Lunn und ein Offizier in einer winterlichen Vollmondnacht, im Rucksack eine Flasche Schweizer Schaumwein, auf einen nahen Hügel oberhalb des Allmendhubels aufmachten.

Oben angekommen, genossen sie den Schaumwein und die herrliche Aussicht auf die schneebedeckten Berge ringsherum. Der Mondschein liess die ihnen längst vertrauten Berge hell erscheinen, und mit jedem Schluck stieg ihre Stimmung.

Nächtliche Taufe des Hügels

Auf der Abfahrt nach Mürren zogen sie ihre Spuren in den Pulverschnee und ahnten nicht, dass sie mit diesem nächtlichen Ausflug und der Flasche Schaumwein dem Hügel seinen heute noch bekannten Namen gegeben hatten. Denn die Flasche war aus dem Haus Mauler, einer Firma, die seit 1829 in Môtier, im Val de Travers, Schaumwein herstellte.

Am nächsten Tag erfuhr man im Dorf vom nächtlichen Ausflug der beiden, und es gab in der Folge unter den Internierten viele Nachahmer. So sprach man von nun an vom Maulerhubel, und es sei zur Angewohnheit geworden, vor der Abfahrt Mauler-Schaumwein zu trinken.

Auch heute noch mit Mauler

Vor fünf Jahren feierte der englische Kandahar Ski Club in Mürren in der Gegenwart Seiner Hoheit, Prinz Edward, Sohn Ihrer Majestät, Königin von England, sein 90-jähriges Bestehen. Im feierlichen Teil wurde auf das Jubiläum angestossen, mit Schaumwein – aus dem Hause Mauler – selbstverständlich. Am 15. und 16. März führt der 1924 gegründete Kandahar Ski Club zum zwölften Mal seinen Teamanlass für Amateure in Mürren durch. Mit Sicherheit werden wieder einige Mauler-Flaschen entkorkt.