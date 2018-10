Wie aus einem Apfel Most wird

«Wegen des schönen Wetters und der frühen Blütezeit können wir in diesem Jahr Rekordzahlen verzeichnen», sagt Andreas Jost, Bereichsleiter Garten der Stiftung Uetendorfberg. Weit über 100'000 Liter Most werde die Mosterei der Stiftung nach dieser Saison produziert haben – fünfmal so viel wie im letzten Jahr.

«Normalerweise beginnen wir mit der Mostproduktion Anfang September, in diesem Jahr haben wir schon Mitte August angefangen», sagt Jost. «Um der grossen Nachfrage gerecht werden zu können, haben wir am Montagmorgen mit der Arbeit angefangen und waren jeweils erst am Samstagmittag fertig.»

Bis Ende November werden die Angestellten der Stiftungsmosterei, darunter auch fünf IV-Angestellte, noch weiterhin Obst zu Süssmost verarbeiten und für die Kundschaft da sein.

Zwei Tage pro Auftrag

Der Prozess vom Obst zum Most ist zwar recht simpel, aber zeitaufwendig. Zuerst müssen die Früchte gewaschen und sortiert werden. «Wir sagen unseren Kundinnen und Kunden eigentlich, dass sie die faulen Früchte aussortieren sollen, wir kontrollieren sie aber immer noch, bevor sie ihn die Presse kommen. Der ganze Most bekommt sonst einen schlechten Geschmack», erklärt Andreas Jost.

Über die sogenannte Schnecke gelangen die Früchte in die Mühle, wo sie zu einem Brei zerkleinert werden (auch Maische genannt). Mithilfe eines Siebbandes wird dann der Saft ausgepresst. «Danach bleibt nur noch der Trester zurück, also die trockenen Obstreste, die dann den Kühen aus der Umgebung verfüttert werden», sagt Jost.

Möchte der Kunde natur­trüben Most, wird der übrig bleibende Saft direkt in ein Fass abgefüllt und für eine Nacht stehen gelassen. Für geklärten oder geschönten Most beginnt nun der Klärungsprozess. Auch diese Art von Most muss laut Andreas Jost dann für eine Nacht stehen gelassen werden. Am nächsten Tag wird der Saft pasteurisiert und abgefüllt.

Kundschaft im ­Mittelpunkt

«Uns ist es sehr wichtig, dass jede Kundin und jeder Kunde den Most aus seinen eigenen Früchten bekommt», sagt Andreas Jost. Der Gärtner und seine Mitarbeitenden legen deshalb besonderen Wert darauf die jeweiligen Früchte wenn möglich nicht mit anderen zu vermischen.

«Natürlich wäre es einfacher, wenn wir das Obst einfach abwiegen und dann den zustehenden Most abgeben würden. Das wollen wir aber nicht», sagt er. Die Kundschaft stünde bei ihnen nämlich im Mittelpunkt. Eine weitere Priorität sei auch die Sauberkeit. «Nach jedem Produktionstag wird alles sauber geputzt», sagt Jost. Auch während der Hochsaison sei er keine Kompromisse eingegangen. «Wir haben gut und hart gearbeitet», sagt er.

Obwohl es manchmal stressig sein kann, eignet sich laut Andreas Jost der Mostbetrieb sehr gut für die Arbeit mit IV-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. «Bei dieser Arbeit können wir die Menschen sehr gut mitnehmen, und sie können wirklich mithelfen», sagt Andreas Jost. «Es ist ausserdem eine optimale Gelegenheit für sie, mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt zu kommen.»

Im Bereich Garten sei man ohnehin auch ein wenig privilegiert. Der Gärtner findet: «Man hält sich den ganzen Tag in der Natur auf, und das ist wunderschön.»

www.stiftung-uetendorfberg.ch (Thuner Tagblatt)