Widerstand gegen 5G-Antenne formiert sich

Wie wir berichtet haben, will die Swisscom AG im Zuge ihrer laufenden Netz-Optimierungen auch in Saanen an der Allmistrasse 34e eine bestehende Mobilfunkantenne auf den neuesten technischen Stand bringen.

Das bedeutet auch, dass die Anlage für die kommende – und durchaus umstrittene – Mobilfunkgeneration 5G vorbereitet werden soll. Gegen das entsprechende Baugesuch sind jetzt zwei Einsprachen und eine Rechtsverwahrung eingegangen, wie Emanuel Raaflaub, Gemeinderat von Saanen und Präsident der Bau- und Planungskommission, mitteilt.