Wetter beeinträchtigt Halbzeitbilanz des Ice Magic

Die Halbzeitbilanz von Top of ­Europe Ice Magic fällt positiv aus. «Bis zum Sonntag waren rund 40'000 Besucherinnen und Besucher auf den verschlungenen Eiswegen unterwegs», schreibt der Verein Chance Winter in einer Mitteilung. Dies sei ein Fünftel weniger als im Vorjahr – dem Rekordjahr. Man dürfe nicht vergessen, dass die Anlage wegen des Sturms Burglind zwei Tage lang geschlossen werden musste und fast jeder zweite Tag ein Schlechtwettertag gewesen sei, meint Geschäftsführerin Iris Huggler. «Das hat es noch nie gegeben.»

Jürg Boss, der Präsident des Vereins Chance Winter ergänzt: «Der Sturm traf uns ausgerechnet in der besucherstarken Neujahrswoche mitten in den Schulferien». Vor diesem Hintergrund sei man mit den Zahlen zufrieden. Und das Ice Magic sei ja noch bis zum 24. Februar geöffnet. «Bis dahin stehen noch die Sport­wochen bevor und auch das ­abwechslungsreiche Eventprogramm ist vielversprechend», hält der Verein fest.

Ein Erfolg sei die Schlittschuhvermietung: 55 Prozent der Gäste würden die Schlittschuhe ausleihen. «Auch diese Tatsache hilft, dass der Event dieses Jahr als ­Erfolg gewertet werden darf.»

Neuerungen und das Zelt

Laut Chance Winter haben sich auch die Neuerungen gut bewährt. «Die Elektro-Ice-Go-Kartbahn ist auf Kurs und wird erwartungsgemäss genutzt. Viele Kinder und Jugendliche schätzen das Soft­hockeyfeld, und auch das eisig bunte Iglu bringt die ­gewünschte Attraktivitätsstei­gerung.»

In Anbetracht des ungünstigen Wetters seien das Zelt über der Piazza und der Winter Lounge «ein wahrer Segen». So sei alles unter einem Dach, was das Ice Magic «mit seinem gemütlichen Ambiente noch stärker zu einem Dorfplatz» mache. «Abends und an den Wochenenden dürfen wir viele Gäste und sehr viele Einheimische begrüssen», meint Iris Huggler. (sgg/pd)