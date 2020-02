Wenn ein Gerät Leben rettet

Gekommen sind am 13. Februar dann trotzdem nur acht Personen, sieben Frauen und ein Mann. Darunter Nadia Müller, die bei der Batrec Industrie AG in der Betriebssanität ist, und Lisa Egli, Rekrutin der Feuerwehr Simmenfluh. «Es ist immer gut, Informationen zu erhalten und zu üben», sagte Lisa Egli. Die Informationen gab Samariter-Lehrer Dominic Weber.

«Rund 8000 Menschen in der Schweiz sind jährlich von einem plötzlichen vorzeitigen Kreislaufstillstand betroffen, bei denen Hilfe möglich wäre. Nur fünf Prozent überleben», sagte er. Nicht definiert ist, wie oft in diesen Fällen überhaupt jemand dabei ist, der helfend eingreifen könnte.

Dominic Weber begann mit der praktischen Übung ganz von vorn. Jemand liegt am Boden. Zuerst ruft man um Hilfe. Wenn die Person ansprechbar ist, ist das akuteste Problem gelöst. Ist sie bewusstlos, atmet aber, dreht man sie in Seitenlage.

Puppen nicht in Lebensgefahr

Sie drücken, eine Hand auf der andern, über dem Brustbein auf den Brustkorb. Wie schnell? «Für die älteren unter Euch hilft vielleicht ‹Stain’ Alive› von den Bee Gees, der Song gibt ungefähr den Rhythmus vor und passt auch irgendwie zum Thema», sagte Weber und spielte das Lied ab. So ein bisschen Disco­atmosphäre kam auf, die Übungspuppen namens Little Anne, auf deren Brustkorb im Takt gedrückt wurde, waren ja nicht in Lebensgefahr.

In den Reanimationsrichtlinien des Swiss Rescuitation Council heisst es, dass mindestens hundert Thoraxkompressionen pro Minute gemacht werden sollen. Wenn dazu beatmet wird, folgen auf dreissig Kompressionen zwei Beatmungsstösse. Es wurde schnell deutlich: die Thoraxkompressionen brauchen Kraft und Geschick.

Männer, sagte Brigitta Frey, seien nicht unbedingt im Vorteil, in ihrem Verein gebe es eine zarte Frau, die es ausgezeichnet mache. «Drücken, drücken, drücken» sei die wichtigste Massnahme zum Überleben, sagte Weber. Aufgehört werde erst, wenn die professionelle Rettung eintreffe.