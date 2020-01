Wenn ein Formel-1-Fahrer auf Skiern Rennen fährt

Da konnte bereits erahnt werden, dass sich der 26-jährige Grindelwalder Seilbahn-Mechatroniker diesmal einiges vorgenommen hatte. Brawand zog den Lauf tatsächlich durch und erreichte das Ziel über der Winteregg nach 9,5 Kilometern als Tagesschnellster, knappe zwei Sekunden vor dem Schwyzer Roman Schuler.

Nachdem Letzterer im Kombinationslanglauf vom Mittwoch als 15. den Schaden hatte in Grenzen halten können, überzeugte er im Riesenslalom vom Donnerstag und auch in der Abfahrt mit je einem zweiten Rang, was ihm seinen ersten Sieg in der Inferno-Superkombination einbrachte.

Der sechsfache Kombinationssieger Oliver Zurbrügg aus Lauterbrunnen hatte bereits im Riesenslalom am Donnerstag keine einwandfreie Fahrt, verlor in der Abfahrt auf Schuler fast eine halbe Minute und wurde dieses Jahr Zweiter.

Auch der vor der Abfahrt führende und schliesslich drittplatzierte Patrick Zürcher aus Oey zeigte sich mit seinem 74. Rang in der Abfahrt nicht ganz zufrieden: «Im oberen Teil fühlten sich meine Ski irgendwie langsam an. Fahrfehler ist mir jedenfalls keiner unterlaufen.»

Ganz enge Angelegenheit

Der achte Inferno-Triumph für Marianne Rubi wurde Tatsache – war aber eine enge Angelegenheit: Die 37-jährige Grindelwalderin liess Nicole Bärtschi (Buttisholz) gerade mal um 62 Hunderstelsekunden hinter sich, und auch Chemmy Alcott blieb nur 82 Hunderstel zurück.

Diese Sekundenbruchteile dürfte die 25-fache britische Landesmeisterin und vierfache Olympiateilnehmerin, die bei ihrem Inferno-Debüt von einem BBC-Fernsehteam begleitet wurde und mit Kameras an Helm, Bauch und Skispitze ins Rennen ging, bei ihren Livekommentaren während der Energie raubenden Gegensteigungen verloren haben. «Ich komme wieder», kündigte Alcott an, was sich wie eine Kampfansage an die Adresse der achtfachen Infernogewinnerin Marianne Rubi anhörte.