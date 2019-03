Wenn die App das Reisen erleichtert

Hotelierverein: gestalten, beleben, verbinden

«Please disturb», wird es am Sonntag in einigen Berner Oberländer Hotels heissen. Sie öffnen sich für die Öffentlichkeit. Ganz im Sinn des Hoteliervereins Berner Oberland (HVBO) und seiner Strategie «Gemeinsam die Berner Oberländer Beherbergungsbranche gestalten, beleben, verbinden».

Im Januar 2019 gehörten 9039 Hotelbetten den 248 Mitgliedern des Vereins. HVBO-Präsident Stefan Grossniklaus aus Grindelwald freute sich an der Vereinsversammlung am Donnerstag im Kursaal Interlaken über die Entwicklung der Logiernächte 2018: Sie sind in der Schweizer Hotellerie um 3,8 Prozent gestiegen, im Berner Oberland um 4,5 Prozent. 4,2 der 5,5 Millionen Hotellogiernächte im Kanton Bern werden im Oberland erzielt. Grossniklaus zeigte auf, dass es auch Probleme gibt, wie der Preis- und Rabattkampf und die Schwierigkeit, Nachfolger in den Hotelbetrieben zu finden. Hotellerie-Suisse-Direktor Claude Meier rief per Video dazu auf, die Kräfte zu bündeln. Dominique Flüeler, Projektleiterin Kommunikation und Marketing bei Hotellerie Suisse, stellte das neue Logo vor, dass es erlaubt, digital flexibel zu kommunizieren.

Zum Tätigkeitsprogramm, das HVBO-Geschäftsführerin Annette Köchli vorstellte, gehören die Sektionsfusion Adelboden, Kandersteg, Lenk, Sprachkurse, eine Info über Solarenergie und Elektromobilität und Aktivitäten, mit denen dem Fachkräftemangel und Nachwuchsproblemen begegnet wird, wie ein Schnuppercamp in Adelboden.

Wiedergewählt in den Vorstand wurden Thomas Hofer (Adelboden) und Markus Sprenger (Saanenmöser). Neu im Vorstand sind Ermes Elsener (Gstaad) und Roger Wyrsch (Wengen). Noch kein Nachfolger gefunden wurde für Thomas Michel (Sektion Haslital), der wegen der Amtszeitbeschränkung zurücktrat und von Annnette Köchli speziell gewürdigt wurde.

Nach der Versammlung traf man sich zum Apero – und anschliessend am Tourismusforum der Volkswirtschaft Berner Oberland (siehe Hauptartikel). (agg)