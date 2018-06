Wenn der Bagger beim Grab der Eltern auffährt

«Das Bedürfnis, Abschied zu nehmen, ist da»

Grabaufhebung klingt zunächst nach einem nüchternen Verwaltungsvorgang. Was bedeutet es aber für die Angehörigen?

Pfarrerin Susanna Schneider Rittiner: Für viele ist es einschneidend, wenn der Bescheid kommt, dass das Grab aufgehoben wird. Es geht um ein erneutes Loslassen, das ist nicht einfach. Einige fotografieren das Grab, um ein Andenken mit nach Hause nehmen zu können. Andere fühlen sich entlastet dadurch, dass dieser Abschnitt endgültig beendet ist.



In Spiez haben die Angehörigen die Möglichkeit, an einer Besinnungsfeier teilzunehmen, die ihnen diesen Schritt erleichtern soll. Seit wann gibt es das Angebot, und wie ist es entstanden?

Wir haben gesehen, dass das Bedürfnis da ist, Abschied zu nehmen; so haben wir zusammen mit der Gemeinde beschlossen, solche Feiern durchzuführen, die es seit 2013 gibt. Es handelt sich um ein ökumenisches Angebot. Die Feier am 2. Juni führe ich gemeinsam mit Gabriele Berz-Albert von der katholischen Kirchgemeinde Spiez durch.



Wie hat man sich eine solche Besinnungsfeier vorzustellen?Es geht in erster Linie darum, sich wertschätzend an die Verstorbenen und an die gemeinsame Zeit zu erinnern. Dieses Gedenken geschieht mit dem Anzünden der Grabkerzen. Musik ist ebenfalls ein wichtiger Teil der Feier. Zudem sind ein Vertreter der Gemeinde und der Friedhofgärtner da, um konkrete Fragen im Zusammenhang mit der Grabaufhebung zu beantworten.



Wie wichtig ist das ­Abschiednehmen?Es ist wichtig, die Angehörigen von dem Gefühl zu befreien, dass man nicht noch einmal alles verliert. Dazu kommt man hier noch einmal zusammen, um das gemeinsame Schicksal zu teilen, kann sich aber so auch wieder die Geschichten erzählen, die man zusammen mit dem Verstorbenen erlebt hat.



Welchen Stellenwert haben Gräber dabei?

Für die, die zu der Feier kommen, sind sie wichtig als ein Ort, an dem man die Trauer festmachen kann. Vor 20 Jahren waren individuelle Gräber noch viel wich­tiger als heute, wo es vermehrt Gemeinschaftsgräber gibt.



Was machen die Angehörigen, wenn ein Grab mit einem Mal nicht mehr da ist? Wo ist dann Platz für Trauer und Andenken?

Der Ort kann in den eigenen Erinnerungen sein, äusserlich ist der Ort ja nicht mehr da. Wie gesagt, das kann auch entlastend sein, wenn man einmal mehr die Möglichkeit hat, zu sagen, es ist gut so, wie es war.



Wenn vermehrt der Trend zu ­beobachten ist, dass die ­minimale Grabesruhe verkürzt wird, was sagt das über eine ­Gesellschaft aus?

Es hat wohl mit der fehlenden Sesshaftigkeit und der Mobilität zu tun, weil die Angehörigen oft nicht mehr die Möglichkeit haben, den Friedhof als Ort der Trauer aufzusuchen. Eine andere Sache beschäftigt mich im Moment aber mehr: Es gibt die Tendenz, gar keine Abschiedsfeier oder nur im engsten Familienkreis abzuhalten. Das bedauere ich sehr, weil man so vielen Menschen, die sich mit dem Ver­storbenen verbunden fühlen, die Möglichkeit nimmt, Abschied zu nehmen. Interview: Claudius Jezella



Besinnungsfeier am Samstag, 2. Juni, um 10 Uhr auf dem Friedhof Spiez bei der Aufbahrungshalle.