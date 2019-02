Im Budget 2019 wird mit einem Verlust von 231'000 Franken gerechnet. Die Neuinszenierung mit einem neuen Regisseur, die im Prinzip alle drei Jahre stattfindet, braucht mehr Mittel. Zum Beispiel für Musik, die dieses Jahr Fabian Dubler komponiert.

«Ich spüre viel, viel Energie», sagte Oliver Stein unter dem Traktandum «Die Regie hat das Wort». Die Proben sind angelaufen.

In Innerschweizer Mundart

Der vielseitige Schauspieler mit Regie- und Lehrerfahrung fühlt sich sehr wohl bei den Tellspie­lern. Was er erreichen wolle, sei ein authentisches, natürliches Spiel, kein Pathos, Nachhaltigkeit.

Auch in der 2019-Inszenierung, die unter dem Titel «Die Legende lebt!» läuft, werden die Innerschweizer Mundart sprechen. Was sich in all den Jahren bei den Laienschauspielern, die bis zu 600 Vorstellungen hinter sich haben, an Automatismen festgefahren hat, will Stein aufweichen.

Dass Pferde und auch Kühe, Ziegen und Esel das Publikum für sich einnehmen, weiss er aus Erfahrung. Sein Ziel: Die Zuschauer sollen sagen, es war ein wunderbares Schauspiel, und zudem hatte es noch schöne Pferde.

600-mal mitgespielt

Für vier Jahre wieder- oder neu gewählt im Vorstand wurden: Präsident Pascal Minder, Res Gilgen, Esther Käsermann, Romano Steffen, Dany Rhyner, Peter Schlunegger, Jürg Kübli, Frank Kantlehner und Roger Chapuis. Die Spielleitung teilen sich Barbar Steffen, Matthias Wolf und Thomas Schweizer (neu Regieassistent).

Schliesslich wurden die besonders treuen Darsteller, die ein Jubiläum feiern konnten, geehrt: für 100 Vorstellungen: Leonie Adzic, Nico Adzic, Bruno Apolloni, Benjamin Lerf, Luca Michel und Ruedi Straubhaar; für 200: Martina Jampen, Rolf Kübli, Margrit Schuler, Ramona Zingrich; für 300: Tamara Fahrni, Siegfried Wyss, Edith Zingg; für 400: Stefan Balli, Ruth Meier, Arthur Seitz, Matthias Wolf; für 600: Sandra Flück, Robert Wälti.