Wenn Patent Ochsner Wirtschaftsleuten einheizen

Der Bundesrat hat sich in Interlaken zur technologischen Umwälzung geäussert – und auch die US-Strafzölle thematisiert. Mehr...

Interlaken Am 7. und am 8. Juni trifft sich die Wirtschaftselite im Congress Centre Kursaal zum 20. Swiss Economic Forum (SEF). Etwa 1600 Personen geniessen am Netzwerkabend Köstlichkeiten vom Buffet. Küchenchef und Catering­spezialist Daniel Lehmann organisiert alles rund um den Food. Mehr...