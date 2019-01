In Gstaad, am westlichsten Zipfel der Berner Alpen, ist gerade ein kleines Märchen im Gang. Es werden wieder Bergbahnen gebaut. Im Dezember eröffnete die neue Gondelbahn aufs Saanersloch. 810 Tonnen Stahl wurden an den Hang montiert, Kosten: 29 Millionen Franken. Im Sommer soll es nahtlos weitergehen. Auch das Eggli, der Gstaader Hausberg, soll eine neue Gondelbahn erhalten. Die Baubewilligung ist noch beinahe so frisch wie der letzte Neuschnee.