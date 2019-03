Mit einem Kategorien-Weltmeistertitel und einer Bronzemedaille kehrte er vorletztes Wochenende von den Weltmeisterschaften in Tschechien zurück: Thomas Saurer, mit 57 Jahren längst der Oldie in der Szene, hat es den Jungen einmal mehr gezeigt. Er stand zum zehnten Mal in seiner langen Karriere auf dem WM-Podest beim Paraski.