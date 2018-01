Weltcüpli: Ungeliebter Stangenwald

Ich mag die ersten Wochen im neuen Jahr. Die Oberländer Weltcuprennen rufen – und ich darf dabei sein! Die Berichterstattung von den Weltcuprennen in Wengen und Adelboden gehört für mich ganz klar zu den beruflichen Highlights des Jahres.

In Adelboden war ich nun zum zweiten Mal als Journalist. Wengen kenne ich etwas besser. Nächste Woche gehöre ich zum sechsten Mal zu den über 400 Medienschaffenden an den Lauberhornrennen.

Das Tolle daran: Bisher feierte ich in Wengen jedes Mal mindestens einen Schweizer Podestplatz mit. 2009 gewann Didier Défago die Abfahrt und Carlo Janka die Kombination (Silvan Zurbriggen wurde Dritter). 2010 gewann Janka die Abfahrt und fuhr in der Kombination zusammen mit Zurbriggen auf das Podest. 2011 wurden Janka und Didier Cuche in der Abfahrt nur vom Österreicher Klaus Kröll geschlagen (Janka wurde zudem Zweiter in der Kombination). Und im Jahr 2012 holte sich Beat Feuz mit Rang 1 in der Abfahrt und Rang 2 in der Kombination gleich zwei Podestplätze.

Auch 2017 lieferte aus Schweizer Sicht trotz der wetterbedingt abgesagten Abfahrt ein Highlight. Dies dank des sensationellen Kombinationssieges von Niels Hintermann. In meinen fünf bisherigen Wengener Einsätzen durfte ich also über zwölf Schweizer Podestplätze – davon fünf Siege – schreiben. Eine gute Ausbeute, wie ich finde! Fort­setzung gern erwünscht...

Nun ja, da wäre aber noch ein Sorgenkind. Über eine Disziplin haben wir noch nicht gesprochen: den Slalom. Der Stangenwald in Wengen scheint den Helvetiern nicht zu behagen. Überhaupt waren Schweizer Erfolge in dieser Disziplin in den letzten Jahren sehr dünn gesät.

In den letzten fünfzig Jahren gab es in Wengen gerade mal zwei einheimische Slalomsieger. 1987 triumphierte der Unterwalliser Joël Gaspoz. Und am Sonntag sind es genau fünfzig Jahre her, dass der Engadiner Dumeng Giovanoli sich am 14. Januar 1968 als Schnellster durch die Stangen kämpfte.

Gaspoz, heute 45-jährig, hängte die Skischuhe bereits 1989 an den Nagel und wurde Immobilienunternehmer. Giovanoli übernahm nach seiner Skikarriere das Hotel Privata in Sils-Maria. Seit zehn Jahren befindet sich der bald 77-Jährige im Ruhestand. Zurück in die Renngegenwart: Dank Namen wie Aerni und Yule sind die Aussichten auf Erfolg im Slalom besser als auch schon. Warum nicht ein Exploit am nächsten Sonntag? (Berner Oberländer)