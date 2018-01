Weltcüpli: Nicht der Schnellste...

«Was willst Du auch wieder an diesen Skiweltcup nach Adelboden... das ist doch langweilig», monierte kürzlich meine mir Angetraute. Und sie – auf hiesigen Pisten selbst eine gefürchtete Carving-Rakete – erklärte auch gleich, weshalb der alpine Wettstreit der Weltbesten zum Gähnensei: «Es geht ja sowieso immer gleich aus, der Schnellste siegt.»

«Hä?!» Auf meine erste und reichlich verständnislose Reaktion entfuhr mir nach eingehendem Sinnieren ein «Aha». Ich spann den Gedanken, dass nicht der Schnellste die Siegerglocke überreicht erhält, weiter. Und realisierte, dass es durchaus adäquate Alternativsieger in der 62-jährigen Chuenisbärgli-Geschichte gegeben hätte. Drei Beispiele gefällig? Also:

Mindestens ein Schweizer Triumph wäre so im letzten Jahrzehnt zu bejubeln gewesen, schaffte es doch seit 2008 und Marc Berthods Riesensieg kein Tellensohn mehr aufs Adelboden-Podest (geschweige denn seit 2011 in die Top-Ten).

1992 wäre «ds Piere Hensi», seit langen Jahren der Pistengeneral am Chuenisbärgli, vor seiner Haustüre nicht grandioser Zweiter, sondern sensationeller Erster geworden (auch, weil Alberto «La Bomba» Tomba damals nach einem offenbar ausführlichen Cüplibar-Besuch im zweiten Lauf ausschied...)

1959 hätte Roger Staub – Namensgeber der bei Räubern beliebten Mütze mit Sichtschlitz – womöglich trotz Rennsperre (wegen wilder Fondue-Party) reüssiert. Wie bereits im Jahr zuvor. Damals hatte ihn selbst ein Hund auf der Slalom-Piste nicht bremsen können.

Überlege ich es mir recht, ist es vielleicht aber doch gar nicht so schlecht, gewinnt einfach der Zeitschnellste. Schliesslich hat die Ski-Schweiz mit Murisier, Aerni oder Yule heute und morgen ganz heisse Eisen im Feuer.

Überdies dürfen sich all jene, welche die Rennen trotz widrigster Umstände überhaupt erst möglich gemacht haben,als Adelboden-Sieger fühlen. Ihnen war in den letzten Tagen so wenig langweilig, wie es mir heute und morgen am Pistenrand sein wird. Garantiert. Hopp Schwiiz! (Berner Oberländer)