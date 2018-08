Weiteres Wachstum und Vorfreude auf neues Projekt

«Die BBO erreicht im ersten Halbjahr 2018 gute Werte und entwickelt sich im Rahmen ihrer Erwartungen», teilt sie mit. Und: «Die Rahmenbedingungen bleiben unverändert anspruchsvoll, dies gilt auch für das nach wie vor tiefe Zinsumfeld.»

Per 30. Juni 2018 beträgt die ­Bilanzsumme 571,894 Millionen Franken. Im Vergleich zum Jahresende ist dies eine Erhöhung um 1 Prozent. Die Ausleihungen nahmen um 5,037 auf 492,705 Millionen Franken zu (plus 1 Prozent gegenüber dem Jahresende 2017).

Die Kundengelder reduzierten sich im 1. Semester 2018 leicht auf 434,308 Millionen Franken (–0,4 Prozent). Im ersten Halbjahr 2018 realisierte die Bank einen Geschäftserfolg von 0,936 Millionen Franken (–27,2 Prozent).

Die BBO ist gemäss ihrer Mitteilung «erfreut, dass sie die Bedingungen, die zur Teilnahme an der Pilotphase beim Finma-Projekt Kleinbankenregime berechtigt, erfüllt». Für kleine Banken mit gutem Risikoprofil werde das Prüfwesen vereinfacht: «Für kleine, sehr solide und unproblematische Institute sollen Regulierung und Aufsicht weniger komplex und weniger intensiv sein», wird Finma-Direktor Mark Branson zitiert.

Zunächst startet die Finma mit ausgewählten Instituten eine Pilotphase; sie steht kleinen Banken offen, «die deutlich überdurchschnittlich mit Kapital und Liquidität ausgestattet sind und keine sonstigen besonders erhöhten Risiken aufweisen».

Für das Neubauprojekt «Tracht» erwartet die BBO noch in diesem Jahr die Baubewilligung, damit anschliessend die Bauarbeiten gestartet werden können. Die nächste Generalversammlung findet am Samstag, 23. März 2019, in der Sporthalle in Brienz statt. (pd/aka)