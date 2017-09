Wechselt Sundlauenen zu Unterseen?

Das 90 Einwohner zählende Sundlauenen liegt am Thunersee (560 m ü. M.) und gehört zur Gemeinde Beatenberg. Die Sundlauener erreichen «ihre» Gemeindeverwaltung, die etwa 600 Höhenmeter über dem See liegt, zu Fuss über einen Bergweg mit Hängebrücke, mit dem Auto über Unterseen oder via Beatenbucht mit dem STI-Bus und der Standseilbahn.

So ist verständlich, dass sich die Leute von Sundlauenen in vielen Lebensbereichen auf Unterseen und nicht auf «ihre» Gemeinde Beatenberg ausrichten. Die Kinder besuchen die Schule bereits in Unterseen. Von der Gemeinde Beatenberg ist im Gegenzug zu vernehmen, dass sich die Bevölkerung von Sundlauenen kaum für die Belange der Gemeinde interessiere. Es erstaunte nicht, dass sich in einer 2014 vom Gemeinderat Beatenberg in Sundlauenen lancierten Umfrage 45 Personen für und 10 gegen einen Ortswechsel zu Unterseen aussprachen.

Nach dem klaren Umfrageergebnis ersuchte der Gemeinderat Beatenberg die Unterseener Exekutive um ein Gespräch. Dieses hatte zur Folge, dass eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen wurde. Ihr gehören die Gemeindepräsidenten – Christian Grossniklaus (Beatenberg) und Jürgen Ritschard (Unterseen) –, Gemeinderäte und Kader der Gemeindeverwaltungen an. Sundlauenen ist vertreten durch Gemeinderat Fritz Gimmel. Den Vorsitz führt Alt-Regierungssatthalter Walter Dietrich, das Protokoll schreibt Heinz Moor, der frühere Gemeindeschreiber von Schattenhalb, der jetzt als Freelancer tätig ist.

Eine komplexe Angelegenheit

Der Arbeitsgruppe wurde rasch einmal klar, dass so ein Ortswechsel eine komplexe Angelegenheit ist, und engagierte den Rechtsanwalt Daniel Arn, Recht & Governance in Bern, als Berater. «Einen Gebietswechsel von dieser Grösse dürfte es im Kanton Bern noch kaum je gegeben haben», sagt der Spezialist in Sachen Gemeinderecht. Das Ganze sei sehr komplex und eine Herausforderung. Daniel Arn: «Angesichts fehlender Erfahrung war die Beurteilung zahlreicher Rechtsfragen aufwendig und anspruchsvoll.»

Das kantonale Recht schreibt vor, dass ein Gebietswechsel von den Stimmberechtigten der betroffenen Gemeinden beschlossen werden muss. Zudem müssen die auf dem vom Wechsel betroffenen Gebiet wohnhaften Stimmberechtigten dem Geschäft ebenfalls zustimmen. Nun liegt ein Vertrag vor, der vom Amt für Gemeinden und Raumordnung vorgeprüft ist.

Grundlage für Ortsteilwechsel

Im Vertrag vereinbaren die Gemeinden den abtretenden beziehungsweise zu übenehmenden Perimeter und dass das Eigentum der Gemeinde Beatenberg im ­Gebiet Sundlauenen auf die Gemeinde Unterseen übergeht. Unterseen entschädigt Beatenberg für die Übernahme dieser Vermögenswerte. Der Vertrag regelt die Vollzugsmodalitäten. Es wird vereinbart, dass Unterseen die für den Ortsteil Sundlauenen ­geltenden Bauvorschriften unverändert übernimmt. Die Strassenprojekte Lentiweg/Brücke Fitzligraben und Anschluss Lentiweg an die Kantonsstrasse werden von der Gemeinde Beatenberg durchgeführt und abgeschlossen.

Der Wechsel von Sundlauenen zu Unterseen hätte, so wurde errechnet, auf das Finanzhaushalt-Gleichgewicht der Gemeinde Beatenberg mittelfristig kaum Auswirkungen. In Unterseen würden die zusätzlich anfallenden Steuer- und Gebührenerträge die Mehraufwendungen nahezu decken. Per Saldo würde ein Mehraufwand von rund 47'000 Franken pro Jahr resultieren, was 0,32 Prozent des jährlichen Steuerertrags der Gemeinde entspricht.

Es geht um Leute

«Es ist Gemeindepräsident Christian Grossniklaus hoch anzurechnen, dass er sich des Thema Ortswechsels von Sund­lauenen angenommen hat», lobt Unterseens Gemeindepräsident Jürgen Ritschard. Die beiden Gemeindeoberhäupter sind sich einig: «Es geht bei der kommenden Abstimmung um Leute, nicht um Land, nicht um Gemeindegrösse.» Die Exekutiven der beiden Gemeinden hätten bei ihrem Antrag auf Zustimmung zum Ortswechsel dem Recht auf Selbst­bestimmung von Sundlauenen einen hohen Stellenwert beigemessen. Eines sind sich die Gemeindeoberhäupter sicher: «Wie der Entscheid auch ausfallen wird, die gutnachbarliche Be­ziehung zwischen den beiden ­Gemeinden wird nicht be­einträchtigt.»

Der Ortswechsel war schon 1928 ein Thema

Der Ortsverein Sundlauenen nominierte mit Marianne Graf Bärtschi, Monica Berger und André Stettler eine Kerngruppe, die sich intensiv mit dem Ortswechsel befasst.



Marianne Graf Bärtschi

Seit wann befasst sich der Ortsverein Sundlauenen mit einem Wechsel zu Unterseen?

Marianne Graf Bärtschi: Der Ortsverein wurde 1928 gegründet. Und ein Ortswechsel war schon an seiner ersten Hauptversammlung traktandiert.

Nun wird es konkret. Am 26. November wird abgestimmt.

Ja. Das ist vor allem auch Gemeindepräsident Christian Grossniklaus zu verdanken. Er setzte sich dafür ein, dass die Auswirkungen eines Wechsels erstmals seriös abgeklärt wurden. Der Gemeinderat führte auch eine Umfrage in Sundlauenen durch und empfiehlt für die Abstimmung ein Ja.

In der Umfrage wurde der Ortswechsel mit 45 zu 10 Stimmen befürwortet. Hat sich das Verhältnis von 9:2 inzwischen verändert?

Das ist schwer zu sagen. Wenn, dann eher noch verstärkt zugunsten eines Wechsels zu Unterseen.

Wie ist die Stimmung in Beatenberg?

Viele scheint es gar nicht zu interessieren. An einer von uns auf dem Berg durchgeführten Infoveranstaltung erschien lediglich ein Dutzend Leute. Aber Beatenberg Tourismus und die SP lehnen den Ortswechsel ab. Wir haben den Eindruck, dass sich viele Leute scheuen, ihre Meinung klar zu äussern.

Wird der Ortsverein noch aktiv?

Wir haben schon noch einiges geplant und wollen aktiv Überzeugungsarbeit leisten. In Beatenberg wie auch in Unterseen.

Wie wird aus Ihrer Sicht der Urnengang ausfallen?

Wir hoffen vor allem auf ein repräsentatives Ergebnis mit einer guten Stimmbeteiligung. In Sundlauenen erwarten wir eine klare Zustimmung. Eigentlich auch in Unterseen. In Beatenberg dürfte es knapp werden. Aber wir sind zuversichtlich.