Wandertipp Hundsrügg: Breiter Rücken mit viel Aussicht

Feuchtgebiete und Moore prägen das Gebiet am Jaunpass. Die Entwicklung dieser Moorlandschaft begann vor rund 18000 Jahren, als die letzte Eiszeit sich ihrem Ende zuneigte. In Geländemulden sammelte sich Gletscherschmelzwasser und bildete Tümpel. Abgestorbene Pflanzenteile konnten im völlig durchnässten, sauerstoffarmen Boden nicht vollständig zersetzt werden und häuften sich im Laufe der Zeit an.