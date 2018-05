Wanderer am Harder gerettet

Rund eine halbe Stunde dauerte die Bergrettungsaktion am Donnerstag gegen 13 Uhr: Ein Wanderer, der im Bereich des Wanni­chnubel (1585 m) vom Weg ab­gekommen war und sich dabei verletzt hatte, musste von der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega per Windenrettung aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Die Rega-Einsatzcrew konnte den Mann unter Mithilfe eines Spezialisten für Helikopterrettungen (RSH) der Alpinen Rettung Schweiz bergen. Nachdem RSH und Patient aus dem dichten Wald herausgehievt waren, wurden sie in Anbetracht der Nähe zum Spital Interlaken nicht in den Helikopter ver­laden, sondern an der Aussenwinde direkt zum Landeplatz des Spitals geflogen. (bpm)