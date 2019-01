Hirnrissige Überholmanöver verantwortungsloser Raser seien auf der Simmentalstrasse an der Tagesordnung, auch in den Dörfern werde oft viel zu schnell gefahren. Dies berichten Einheimische und Anwohner. Einer von ihnen ist Hans Matti aus Reidenbach, der während dreier Jahre vor seinem Haus auf der Simmentalstrasse talauswärts in Richtung Boltigen Radarkontrollen auf eigene Faust durchführte. Er bestätigt: «45 bis 60 Prozent von 5500 bis 10'000 Motorfahrzeugen pro Tag fahren an dieser Stelle zu schnell».